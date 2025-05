Innovazione, Dunn (Vinted): “Importante sostenere le startup in Europa”

Adnkronos

Roma, 8 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Penso che sia molto importante sostenere le startup in Europa. E’ qualcosa che mi ha sempre interessato nel corso della mia carriera. Anche nei miei ruoli precedenti, per esempio lavorando a ‘The next web’, era qualcosa che incoraggiavamo attivamente. E’ davvero entusiasmante far parte di un gruppo di persone così appassionate, che costruiscono e usano la tecnologia per il bene comune. Credo sia fondamentale sostenere tutto questo in Europa, perché è un settore in crescita che può portare molti cambiamenti”. Lo ha detto Jack Dunn, product manager Vinted, intervenuto a Rome Startup Week 2025 al Gazometro di Roma. “Rome Startup Week – ha spiegato – è un ecosistema per creare connessioni importanti. Il networking è una parte fondamentale per far crescere qualsiasi attività. A volte, incontrare la persona giusta può fare la differenza per lo sviluppo e il successo di un’impresa. Eventi come questo sono cruciali per creare connessioni umane, che oggi sono più difficili da costruire, anche a causa del lavoro da remoto. Sono entusiasta dell’idea che la tecnologia possa sbloccare nuove possibilità in termini di sostenibilità. Il riutilizzo degli oggetti è sicuramente qualcosa su cui mi concentro, anche in Vinted”.

