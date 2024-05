Innovazione, Guida (Binance Italy): “Più di 9 mln di euro fatturati nel 2023”

Adnkronos

Milano, 21 mag. – “Al 31 dicembre 2023 gli asset in custody degli utenti detenuti da Binance Italy erano 644 milioni di euro. Abbiamo visto una crescita dei depositi, uguale alla crescita a livello globale del +55%. Ciò significa che ad oggi non sono più 644 milioni di euro, ma si è superato anche il miliardo di euro in custody. Il fatturato 2023 è stato più di 9 milioni di euro, con dei risultati più che positivi”. A snocciolare i numeri di Binance Italy il Ceo Gianluigi Guida durante la tavola rotonda ‘Innovazione e tecnologia, blockchain e cripto-attività: stato dell’arte e traiettorie evolutive’, organizzata a Milano da Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex.

Binance è il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute al mondo: “Ad oggi Binance Global conta 190 milioni di utenti registrati, con una media di 60 miliardi di dollari transati al giorno, con picchi anche di 100, soprattutto nel primo trimestre 2024. Sempre nel primo trimestre 2024, +26% di utenti hanno effettuato una transazione rispetto all’anno precedente. Un miliardo di dollari è nel fondo Safu, fondo a garanzia delle transazioni degli utenti detenuto da Binance e lanciato da molto tempo; 120 miliardi sono gli asset degli utenti che Binance detiene in custody, con un aumento di 8 miliardi da novembre 2023”, fa sapere il Ceo. Binance Global e Binance Italy collaborano al fianco delle autorità soprattutto in ambito investigativo al fine di garantire un ambiente cripto più sicuro: “Dagli ultimi mesi del 2022, quando la società è diventata operativa – illustra Guida – abbiamo risposto a più di 900 richieste da parte delle pubbliche autorità, dalla Guardia di finanza, alla Polizia, ai Carabinieri. A livello globale sono circa 65mila le richieste processate”.