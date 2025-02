Inps, Fava: “Con Accademia scelta di futuro, per affrontare sfide che ci attendono”

Adnkronos

Roma, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Per la prima volta Inps si dota di un’accademia per le competenze, che va oltre l’aggiornamento delle capacità professionali. E’ stata fatta una scelta di futuro per affrontare le sfide che ci attendono. Essere preparati oggi per le organizzazioni non è scelta ma necessità”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, intervenendo all’inaugurazione dell’Accademia Inps a Palazzo Mazzoni a Roma, polo di formazione e di promozione della cultura previdenziale. “Partiamo da una sede storica verso il futuro, proiettati al futuro, proiettati soprattutto a realizzare le future generazioni che serviranno al Paese. Da qui nascerà un’alta formazione verso questa preparazione, contestualizzata, che servirà oggi per domani. L’obiettivo è guardare al futuro, attraverso una preparazione che oggi non è più una scelta, la preparazione oggi è una necessità, è fondamentale per poter realizzare i sogni di tutti, ma soprattutto per raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo noi come Istituto, che oggi ho l’onore di presiedere, e soprattutto a favore del Paese”.

