‘Inside Out 2’ supera i 40 milioni di euro al box office

Roma, 15 lug. (Adnkronos/Cinematografo.it) – ‘Inside Out 2’ ha superato i 40 milioni di euro di incasso, per la precisione 40.437.855 euro, che lo portano alle spalle di ‘Avatar – La via dell’acqua’ (2022) – 44,8 milioni di euro – nella classifica dei film con maggior incasso dal 2021 a oggi: nel weekend – dove ancora domina la top ten seppur naturalmente in flessione – ha racimolato altri 1.695.194 euro, tenendo agilmente a distanza la new entry ‘Immaculate – La prescelta’, secondo con 235.082 euro.

La marcia dell’animazione Disney/Pixar prosegue anche a livello internazionale, con 1,350 miliardi di dollari worldwide raggiunti, con la recente uscita di ‘Cattivissimo me 4’ (da noi arriverà ufficialmente il 21 agosto, con anteprime a partire dal 7 agosto) che nel primo weekend di programmazione ha già totalizzato 437,8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tornando in Italia, al terzo posto troviamo l’altra nuova uscita ‘Fly to the Moon – L’altra faccia della luna’ (214.881 euro), seguito al quarto posto dalla riedizione de ‘Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello’ (143.108 euro per 302.357 euro totali). In quinta posizione ‘A Quiet Place – Giorno 1’ con 108.525 euro per 1.087.479 euro complessivi, mentre ‘Dostoevskij – Atto I’ dei fratelli D’Innocenzo è sesto con 48.120 euro (50.088 euro considerando qualche premiere).