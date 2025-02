Intecs, al via nuova governance: Ciongoli presidente e Ad

Adnkronos

Roma, 14 feb. Intecs, società ingegneristica hightech, annuncia la nuova organizzazione e la razionalizzazione di tutte le sue attività focalizzate sui settori aerospazio, difesa, rail, trasporti, smart system e fintech e un nuovo assetto di governance, con il presidente esecutivo, Giuseppe Ciongoli, che assumerà anche tutte le deleghe in funzione di amministratore delegato, mentre Annalisa Franciosi, dimessasi da consigliere delegato della società, manterrà l’incarico di Cfo.

Il CdA della società ha inoltre deliberato di avviare il processo che porterà alla riorganizzazione delle attività in tre macro-divisioni. Il direttore generale Massimo Mannori, nominato ad ottobre dello scorso anno, ha presentato il piano. L’operazione, nella cornice degli obiettivi strategici del piano 2025-2028, consente “un’ulteriore semplificazione della struttura operativa di Intecs e allinea la struttura del business alle best practice di settore”, fa presente l’azienda.