Integro360: il software gestionale che migliora le performance produttive

“La nostra missione è semplificare le attività delle imprese, centralizzando e integrando tutti i processi aziendali,” afferma Roberto Fadel, CEO di Integro. “Questo riduce significativamente le operazioni manuali, aumentando l’efficienza e le performance.”

Uno strumento, infinite possibilitàIntegro360 consente alle aziende di connettere e sincronizzare diversi ambienti operativi: contabilità, macchine 4.0, e-commerce, software di magazzino, progettazione e processi tecnici specifici come il nesting e l’imposing. Grazie all’integrazione di strumenti di terze parti direttamente nella piattaforma, il gestionale diventa il cuore della gestione aziendale. Questo approccio riduce gli errori, velocizza le operazioni e garantisce un controllo completo sui processi.

Le verticalizzazioni su misura per i diversi settori

Nel corso del tempo, Integro ha evoluto il proprio software, sviluppando soluzioni verticali pensate per rispondere alle esigenze di settori come il tessile, il food & beverage, le materie plastiche, la metalmeccanica,la stampa di grande e piccolo formato e la gestione di commessa.

“Con il nostro approccio, oggi possiamo avviare un progetto in un terzo del tempo rispetto agli standard di mercato”, afferma Fadel, sottolineando la rapidità di implementazione che caratterizza il prodotto.

Pianificazione della produzione: un approccio strutturato e scalabile

Uno degli aspetti più innovativi è il suo sistema di SCHEDULAZIONE integrato, che ottimizza il flusso di lavoro in diverse fasi:

Un rapporto di partner con i clienti

In un momento storico in cui il supporto tecnologico tende sempre più a sostituire l’interazione umana, Integro sceglie una strada controcorrente: il vero valore di un software gestionale non risiede solo nelle sue capacità tecniche, ma nella relazione di fiducia che si instaura con i clienti.

“Integro non è solo un fornitore di soluzioni digitali,” afferma Roberto Fadel, “ma un partner che supporta le aziende nei loro progetti, condividendo successi e obiettivi. Siamo convinti che il futuro dell’innovazione passi attraverso il dialogo e una collaborazione autentica tra persone.”

Questo approccio si traduce in un supporto umano di alta qualità, che va dalla formazione all’avvio operativo del progetto. La filosofia di Integro si riflette anche nel suo impegno verso iniziative sportive, come il sostegno alla squadra di Treviso Basket, simbolo dei valori di collaborazione e condivisione. Principi che rappresentano la guida costante di ogni progetto realizzato insieme ai clienti.

