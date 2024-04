Intelligence: ex procuratore Mastelloni, convinto che membri Gladio più numerosi

Adnkronos

Roma, 24 mar. – Il generale Paolo Inzerilli “aveva una forte personalità, si era trascinato con gli anni la passione per questa struttura. Quando lo sentii nel ’90 non collaborò ma la struttura mi era ormai chiara. Poi lo chiamò Andreotti per saperne di più. Io sono convinto che il numero dei ‘gladiatori’ non sia mai stato di 622”. Così all’Adnkronos l’ex procuratore Carlo Mastelloni, che nella sua lunga carriera nel corso dell’ istruttoria sul sabotaggio del velivolo Argo 16 scoprì i termini della struttura segreta Gladio, dopo la notizia della scomparsa a 90 anni del generale di Corpo d’Armata Inzerilli.