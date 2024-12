Intelligenza artificiale, convivenza e sostenibilità: fenomenologia dei matrimoni dai Millennials alla Generazione Z

Adnkronos

L’età media per sposarsi in Italia si aggira intorno ai 36 anni

L’83% delle coppie conviveva già prima di sposarsi

8 coppie su 10 della Generazione Z contano di sposarsi in futuro

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore nuziale

L’Italia è la seconda nazione al mondo più gettonata per sposarsi

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

