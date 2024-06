Internet: venerdì al via ‘Digital Summer Conference’, focus su transizione e imprese

Adnkronos

Roma, 25 giu. Esplorare il potenziale della transizione digitale, missione-pilastro del Pnrr. Osservare da vicino le imprese che stanno raccogliendo questa sfida e capire, attraverso talk, incontri e approfondimenti, quale ruolo strategico possono svolgere nell’evoluzione del digitale che oggi è attraversata da nuovi fenomeni e trend, a iniziare dalla diffusione dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Sono gli obiettivi al centro della Digital Summer Conference, in programma a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, da venerdì 28 a domenica 30 giugno (Villa Maria Hotel&Spa, via San Paolo – Contrada Pretaro).