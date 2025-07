Introna (Tor Vergata): “All”Open day’ estivo presentati i nostri 70 corsi di laurea”

Adnkronos

Roma, 16 lug. “Per l’Open Day estivo abbiamo cambiato un po’ di cose, oltre agli studenti sono infatti stati coinvolti i genitori, che in questo periodo dell’anno hanno più tempo e anche i ragazzi sono più rilassati. Abbiamo predisposto spazi in cui era possibile trovare tutta la nostra offerta formativa. Settanta i corsi di laurea che oggi sono stati rappresentati singolarmente, per rispondere alle domande dei ragazzi ancora indecisi”. Così Vito Introna, delegato del rettore all’Orientamento, tutorato e placement dell’università di Roma Tor Vergata, all’edizione estiva dell’Open Day 2025 dell’Ateneo, tenutasi presso la Macroarea di Ingegneria. Un’occasione concreta per ragazzi e genitori per approfondire l’offerta formativa e ricevere informazioni utili ad affrontare con consapevolezza la scelta del percorso universitario.

Oltre all’offerta formativa, sono stati presentati i servizi offerti dall’università, “compresi quelli legati alla locazione e ad aspetti più pratici, come le tasse – aggiunge Introna – Vogliamo far capire agli studenti che siamo qui per aiutarli ad orientarsi”.

L’Open Day non è però riservato ai soli studenti in entrata, si possono infatti trovare anche informazioni utili ad affacciarsi al mondo lavorativo: “Seguiamo gli studenti dal loro ingresso e restiamo al loro fianco. Abbiamo servizi di accoglienza predisposti per gli studenti all’inizio dei corsi, servizi di tutoraggio, di counseling, un servizio antiviolenza, la Caris che fornisce supporto agli studenti che hanno delle difficoltà. Ma li accompagniamo anche fino al mondo del lavoro – sottolinea Introna – Qui oggi è rappresentato il nostro ufficio placement, con dei consulenti che possono già cominciare a spiegare ai ragazzi come far sì che il loro percorso di studio li accompagni direttamente all’ingresso del mondo del lavoro – prosegue – Siamo veramente molto orgogliosi di essere il primo Ateneo pubblico generalista del Centro-Sud per condizione occupazionale e placement. Questi risultati si ottengono grazie alla particolare attenzione che abbiamo nel pensare i nostri corsi, ma anche nel modo in cui accompagniamo gli studenti fino al mondo del lavoro”.

Nel 2024 Roma Tor Vergata aveva presentato il nuovo corso di laurea in Medicina veterinaria, primo nel Lazio. Al riguardo il delegato del rettore all’Orientamento spiega: “È stato un bellissimo primo anno e il corso è andato molto bene. Stiamo lavorando ancora per migliorarlo ulteriormente e per promuoverlo. Ne siamo veramente tanto orgogliosi, come d’altra parte di tutti gli altri nostri corsi”.