Investito e ucciso a Pioltello, trovata e sequestrata auto pirata

Adnkronos

Milano, 22 ago. È stata trovata e sequestrata dai carabinieri l’auto pirata, una Peugeot bianca, che la notte tra domenica 18 agosto e lunedì 19 avrebbe travolto a Pioltello, nel milanese il 27enne Alexander Reyes, morto due giorni dopo in ospedale.

Il giovane, di origine peruviana, era stato investito poco prima delle 2 in via Francesco Cilea. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 Areu che lo avevano trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

