Ipsos-Cirfood, 58% lavoratori che non hanno mensa aziendale la vorrebbe

Per le persone la ristorazione aziendale non è solo un momento di socializzare ma di benessere

Reggio Emilia, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Il 58% di coloro che lavorano ma non hanno la mensa aziendale la vorrebbero, percentuale che sale al 67% tra persone che hanno meno di 35 anni. Per le persone la ristorazione aziendale non è solo un momento di socializzare ma di benessere”. Lo ha detto Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, che, nel corso dell’evento ‘Nutrire il benessere. Il valore della ristorazione aziendale’, svoltosi oggi al Cirfood District, ha presentato gli insight della ricerca condotta da Ipsos per l’osservatorio Cirfood district ‘Pausa pranzo: abitudini e necessità di chi lavora’, che indaga proprio le tendenze e i nuovi bisogni delle consumatrici e dei consumatori nel momento della pausa pranzo. Secondo Risso, per i lavoratori per le mense aziendali “praticità e convenienza sono elementi fondamentali. Ecco i fattori di soddisfazione per la ristorazione aziendale: comfort e accoglienza del spazi, qualità del servizio del personale, qualità del cibo e varietà dell’offerta. Un servizio di ristorazione aziendale ideale è una stella a cinque punte: varietà e rotazione menu, flessibilità della scelte, sicurezza, esperienza del servizio e comfort. Valore aggiunto è che posso cambiare, variare”, ha ribadito. E i giovani come si immaginano la mensa aziendale? “C’è sempre maggiore sensibilità su scelte consapevoli e sostenibilità. Le linee di tendenza che emergono mettono salute e sostenibilità al primo posto, riduzione degli sprechi”, ha concluso.

