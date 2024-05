Ipzs: da somani in vendita medaglia celebrativa 50° anniversario primo scudetto Lazio

Adnkronos

Roma, 12 mag. – In occasione del 50° anniversario del primo storico scudetto conquistato dalla squadra biancoceleste, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra la S.S. Lazio coniando una medaglia speciale. Oggi infatti è esattamente mezzo secolo da quando il triplice fischio dell’arbitro sancì ufficialmente la vittoria del primo storico scudetto della squadra, primo titolo nella Capitale del dopoguerra. Le medaglie, coniate dalla Zecca dello Stato, sono in argento e disponibili, con una tiratura di 1974 pezzi, numero che rievoca l’anno della vittoria.

La creazione è stata realizzata dalle artiste incisori Monica e Silvia Ciucci della Zecca dello Stato e – spiega l’Ipzs – “rende omaggio allo spirito di squadra e a tutti i protagonisti del primo storico scudetto della Lazio”.