Iran: in corso a Opera incontro tra Abedini e legale**

Milano, 10 gen. – È in corso presso il carcere milanese di Opera un incontro tra Mohammed Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti e il suo legale Alfredo De Francesco. L’avvocato è arrivato a bordo della sua auto attorno alle 10.30 e a chi gli chiedeva se l’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri sarebbe arrivato nel penitenziario ha fatto no con la mano. L’ambasciatore, atteso in visita, non è stato visto entrare.

