Ischia: abusivismo edilizio in spiaggia Maronti, sequestrato ristorante

Roma, 26 giu. Abusivismo edilizio a Ischia, in una delle spiagge più note e suggestive della Campania. I carabinieri sono intervenuti questa mattina alla spiaggia dei Maronti, insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord e al personale dell’ufficio tecnico del comune di Barano di Ischia, sequestrando un noto ristorante della zona. Scoperti in particolare lavori edilizi diversi rispetto alla scia presentata e compiuti in assenza di autorizzazione. Opere abusive effettuate in un’area sottoposta non solo a vincoli paesaggistici ma anche a vincoli sismici.