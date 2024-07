Ischia, è giallo su 33enne trovata morta in un dirupo

Adnkronos

Napoli , 14 lug. – Giallo sull’isola d’Ischia dove una 33enne è stata trovata morta in un dirupo. I carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti in via Terone Vatoliere, nel Comune di Barano. Una donna è stata trovata morta ai piedi di un dirupo di circa 2 metri. La vittima, di origini ucraine, viveva poco distante da lì. I carabinieri sono sul posto, attendono il magistrato di turno alla Procura di Napoli. Al momento l’ipotesi più verosimile sarebbe l’evento accidentale, forse una caduta, ma è atteso l’intervento del medico legale per definire la causa del decesso.

