Ischia tra le mete più cercate per l’estate 2025: +30% di interesse secondo i trend del settore

Adnkronos

– Ischia, 1 Aprile 2025. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, cresce l’interesse degli italiani per mete facilmente raggiungibili, immerse nella natura e ricche di servizi benessere. Un recente trend mette in evidenza la riscoperta di destinazioni storiche del turismo nazionale, tra cui spicca Ischia, che si conferma protagonista delle ricerche online per l’estate 2025.

Secondo una rielaborazione di dati provenienti da fonti settoriali e operatori turistici indipendenti, la parola chiave “Ischia” ha visto un incremento del 30% nelle ricerche online rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un segnale chiaro di come l’isola stia riconquistando una posizione centrale nell’immaginario collettivo di chi è alla ricerca di una pausa rigenerante, senza rinunciare a comfort e autenticità.

A spingere la domanda, oltre alla varietà dell’offerta, contribuiscono fattori strutturali: nuovi collegamenti marittimi veloci con Napoli, un’ampia gamma di strutture alberghiere rinnovate e un’offerta culturale che va ben oltre le spiagge. I turisti, infatti, scelgono Ischia non solo per i parchi termali e le acque sulfuree, ma anche per l’atmosfera autentica dei suoi borghi, come Sant’Angelo, Forio e Lacco Ameno, e per i percorsi panoramici del Monte Epomeo.

Negli ultimi mesi, si registra una marcata preferenza per soggiorni brevi, da due a quattro notti, in strutture che offrano servizi di benessere integrato e vicinanza al mare. Questo trend si inserisce nella più ampia cornice del cosiddetto “turismo slow”, in cui la qualità dell’esperienza prevale sulla quantità dei giorni trascorsi in vacanza.

“I viaggiatori di oggi cercano autenticità, benessere e semplicità. Ischia offre tutto questo in un’unica destinazione, facilmente raggiungibile e capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità”, afferma un esperto del settore turistico interpellato per analizzare i nuovi flussi.

Il ritorno di interesse verso Ischia si inserisce in un contesto in cui le mete italiane stanno riconquistando quote di mercato anche tra il turismo interno, dopo anni in cui molte scelte ricadevano su località estere. A favorire questa inversione di tendenza è anche il crescente valore attribuito alla sicurezza sanitaria, alla prossimità e alla riscoperta del patrimonio naturale nazionale.

In conclusione, Ischia sembra avviata a vivere una stagione da protagonista. Il suo equilibrio tra natura, storia e benessere rappresenta un modello di offerta turistica in linea con le nuove esigenze di chi viaggia. Il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione dell’isola come una delle top destination italiane.