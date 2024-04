Ita: Mef, ricevuto dossier, lavoriamo per positiva soluzione**

Adnkronos

Roma, 25 mar. -Il Mef ha ricevuto in data odierna i rilievi della Commissione europea in merito all’acquisizione di una percentuale di Ita Airways da parte di Lufthansa”. Lo si legge in una nota di via XX settembre in cui si sottolinea che “il Mef continuerà a lavorare sul dossier al fine di presentare nel più breve tempo possibile i rimedi per giungere a una positiva soluzione della questione”.

