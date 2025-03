Italgam, disponibile anche online lo scovolo Evo Snake contro i piccioni

Adnkronos

– L’innovativo scovolo ideato da Italgam, oltre a fare da barriera, svolge un effetto dissuasore assomigliando nella colorazione ad un serpente velenoso.

Roma, 21 marzo 2025. Italgam, azienda romana leader nella produzione di soluzioni per il controllo dei piccioni dagli impianti fotovoltaici, sta vivendo una fase di espansione significativa, con un occhio rivolto verso l’internazionalizzazione e l’ottimizzazione delle vendite online. Per rispondere alla crescente domanda, il nuovo scovolo Evo Snake è ora disponibile anche nel sito online dell’azienda. Evo Snake è una soluzione innovativa studiata per proteggere le strutture fotovoltaiche e le grondaie dalla nidificazione dei piccioni, un problema che può compromettere l’efficienza degli impianti e causare danni alla salute.

“La colorazione con anelli bianchi dello scovolo – spiega Maurizio Chiacchierini, amministratore della Italgam Srl – lo fa assomigliare appunto ad un serpente molto velenoso e così i volatili istintivamente si spaventano. Questo rende lo scovolo particolarmente efficace come barriera protettiva e sta riscuotendo ampi riscontri”.

Le novità di Italgam non si fermano qui. Da inizio febbraio ha lanciato anche il sito web in lingua tedesca. “Questa è una tappa importante per noi – sottolinea Chiacchierini – poiché segna l’espansione in un mercato strategico e il consolidamento del nostro posizionamento in Europa. Il nostro obiettivo è essere presenti dove la domanda di prodotti come il nostro è in forte crescita”.

Oltre alla nuova versione in tedesco, l’azienda sta progettando una futura espansione sul web anche per Francia e Spagna, due mercati europei chiave per la Italgam. “Abbiamo ricevuto riscontri molto positivi da diverse nazioni e stiamo lavorando ai prossimi step della nostra strategia di marketing online. Desideriamo far conoscere i nostri prodotti in modo ancora più capillare a livello internazionale e, con l’arrivo della stagione estiva, lavoreremo per mantenere alta l’attenzione sui nostri dissuasori”.

I dissuasori prodotti dalla Italgam, tra cui il nuovo Evo Snake, sono brevettati per risolvere il problema dell’invasione dei piccioni sugli impianti fotovoltaici, senza arrecare danni ai volatili, e sono studiati per essere funzionali e duraturi. “I piccioni sono volatili abitudinari – spiega Chiacchierini – e per mandarli via da un luogo si deve impedire loro di fare il nido proprio lì. Abbiamo progettato più dimensioni di scovolo, per adattarsi appunto alle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, che sempre più stanno diventando un luogo prediletto per la nidificazione. Lo scovolo ha una lunghezza di 3 metri, con un diametro fino a 220 mm”.