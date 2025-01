Itc, Calarco: “Tante applicazioni quantistica nella vita reale”

Adnkronos

Roma, 22 gen. ”Le comunicazioni quantistiche ci possono fornire sicurezza assoluta. Si tratta di comunicazioni cifrate con il numero della nostra di carta di credito per acquisti online. Nessuno può rubarcelo, così per i dati medici sensibili e quant’altro. Inoltre la sensoristica quantistica ci farà fare grandi progressi nella diagnostica medica. Potremo misurare un singolo neurone in tempo reale. Oppure nella diagnostica magnetica, avremo immagini sempre più precise. Oppure una precisione metrica per un’auto a guida autonoma. Inoltre previsioni meteo o di alluvioni e terremoti. Senza contare che il calcolo quantistico fa enormente aumentare la potenza di calcolo e potrà usare l’Ia”. Lo sottolinea Tommaso Calarco, professore ordinario Dipartimento di Fisica w Astronomia ‘Augusto Righi’ dell’Univesità di Bologna, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.

