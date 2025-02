Justin Sun, consulente globale di HTX, sostiene la collaborazione sulla sicurezza crittografica

Adnkronos

SINGAPORE, 23 febbraio 2025 /PRNewswire/ — In seguito al recente attacco informatico da 1,5 miliardi di dollari che ha colpito un importante exchange di criptovalute, HTX ha ospitato una discussione in diretta su X e il suo consulente globale Justin Sun ha affrontato le crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza nel settore delle criptovalute. La discussione, dal tiolo “Insieme contro la crisi del settore, esiste una soluzione ottimale per la sicurezza del settore delle criptovalute?” ha presentato spunti di riflessione da parte di importanti aziende di sicurezza come SlowMist e GoPlus Security, nonché di importanti KOL.

Sicurezza: una priorità assoluta per HTX

Sun ha sottolineato che la sicurezza è una “priorità assoluta”, che richiede vigilanza e apprendimento costanti. Ha illustrato come si sono evolute le tattiche degli hacker, dai primi attacchi hot wallet alle violazioni più sofisticate dei wallet multi-firma, e ha dichiarato che gli exchange devono migliorare costantemente il loro protocollo di sicurezza.

Sun ha sottolineato che la sicurezza è come la gestione della salute personale, che richiede sforzi interni e un approccio proattivo. HTX ha implementato l’accesso multi-dispositivo, avvisi di accesso remoto, avvisi di trasferimenti anomali e altre funzionalità di sicurezza e ha reso pubblico il Proof of Reserve (PoR) di Merkle Tree per 28 mesi consecutivi, mantenendo coefficienti di riserva superiori al 100%.

L’influenza di Sun sulle pratiche di sicurezza nel panorama crittografico

L’impegno di Sun nei confronti della sicurezza si estende alla sua visione di HTX e al suo ruolo influente nel definire le pratiche di sicurezza nel più ampio panorama delle criptovalute. Sun ritiene che il principio di sicurezza debba essere considerato fondamentale per ogni azienda e prodotto. Ha citato l’implementazione precoce della funzionalità multi-firma nativa in TRON come un esempio riuscito di progettazione proattiva della sicurezza, che ne ha dimostrato l’impegno nel porre la sicurezza alla base dei suoi progetti. Ha inoltre evidenziato il recente lancio di USDD 2.0, sottolineando la profonda comprensione dei rischi per la sicurezza degli stablecoin che ne hanno guidato lo sviluppo. “Così come gli exchange dovrebbero rafforzare i meccanismi di sicurezza sin dalla fonte, nella progettazione e nel funzionamento del sistema, per massimizzare la prevenzione degli incidenti di sicurezza”, ha spiegato Sun.

Sun ha inoltre rivelato che HTX collabora con numerosi team white hat per condurre continui test di penetrazione, esercitazioni di sicurezza e analisi delle vulnerabilità. La piattaforma monitora attivamente gli incidenti di sicurezza globali legati alle criptovalute e studia i principi e i metodi degli attacchi degli hacker per una prevenzione efficace.

Affrontare la situazione e la cooperazione industriale

Per quanto riguarda la controversia che circonda il suggerimento di CZ di sospendere i prelievi presso l’exchange interessato, Sun ha riconosciuto la validità del consiglio dal punto di vista dell’exchange. Ha spiegato che le prime ore successive a una violazione della sicurezza sono cruciali per indagare sul problema e garantire la sicurezza. Sebbene la sospensione dei prelievi sia necessaria per eliminare i rischi, il periodo di sospensione dovrebbe essere ridotto al minimo per ridurre l’impatto sugli utenti.

Sun ha invitato a una più stretta cooperazione tra exchange, agenzie di sicurezza e la community per affrontare congiuntamente le minacce degli hacker, promuovere la condivisione tecnologica, l’innovazione in materia di sicurezza e lo scambio di informazioni, nonché favorire uno sviluppo sano e sostenibile del settore.

L’impegno di HTX per la sicurezza degli utenti

HTX dimostra il suo impegno nei confronti della sicurezza attraverso un approccio proattivo e in continuo miglioramento. La strategia poliedrica di sicurezza della piattaforma comprende la collaborazione con i principali esperti di sicurezza, un rigoroso monitoraggio continuo, affidabili protocolli interni e l’attenzione al miglioramento del supporto multi-firma, degli avvisi di sicurezza e della mitigazione delle minacce emergenti come le truffe tramite hashtag. Questa strategia completa riflette l’impegno di HTX nel salvaguardare le risorse degli utenti e nel promuovere un ambiente di trading sicuro e affidabile. Questo impegno è stato ulteriormente sottolineato dai requisiti specifici del protocollo di sicurezza condivisi da Justin Sun al Meetup del 21 febbraio a Hong Kong.

Informazioni su HTX

Fondata nel 2013, HTX si è evoluta da exchange virtuale di asset a un ecosistema completo di attività blockchain che spaziano dal trading di asset digitali ai derivati finanziari, alla ricerca, agli investimenti, all’incubazione e ad altre attività.

In qualità di gateway leader a livello mondiale per Web3, disponiamo di capacità globali che ci consentono di fornire agli utenti servizi sicuri e affidabili. La nostra strategia di crescita – “Espansione globale, ecosistema fiorente, effetto ricchezza, sicurezza e conformità” – è alla base del nostro impegno a offrire servizi e valori di qualità agli appassionati di asset virtuali in tutto il mondo.

