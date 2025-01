Kaspersky firma l’AI Pact della Commissione Europea per promuovere un uso sicuro e responsabile dell’AI

Adnkronos

Con la firma del patto, Kaspersky ha assunto tre impegni chiave relativi all’uso della tecnologia AI, in particolare:

Oltre a questi impegni principali, Kaspersky ha annunciato di voler effettuare la valutazione dei rischi prevedibili relativi ai diritti delle persone che potrebbero essere compromesse dall’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, di garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono direttamente con un sistema AI e di sensibilizzare i dipendenti sull’impiego di tali tecnologie in azienda.

“Con la rapida diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale, è fondamentale che l’innovazione sia accompagnata da una gestione adeguata dei rischi”, ha commentato Eugene Kaspersky, fondatore e CEO di Kaspersky. “Da anni ci impegniamo per l’alfabetizzazione sull’AI e per la condivisione delle conoscenze riguardanti i rischi e le minacce connessi a queste tecnologie. Siamo felici di unirci alle aziende che operano per permettere alle aziende di trarre vantaggio dalle tecnologie AI in modo sicuro e responsabile. Lavoreremo per promuovere ulteriormente pratiche etiche e trasparenti e contribuiremo a creare fiducia in questa tecnologia”.

Kaspersky vanta una lunga esperienza nell’impiego delle tecnologie IA per la protezione informatica. Da quasi 20 anni, l’azienda utilizza l’automazione basata sull’AI per migliorare la sicurezza e la privacy dei propri clienti e per rilevare una vasta gamma di minacce informatiche. Con l’aumento dell’uso dei sistemi AI, Kaspersky si impegna a condividere le competenze acquisite attraverso il proprio AI Technology Research Center per garantire che le aziende siano preparate ad affrontare i rischi derivanti dall’adozione di questi sistemi.

Kaspersky AI Technology Research Center

Gli esperti del Kaspersky AI Technology Research Center lavorano da circa 20 anni con l’IA nel campo della cybersecurity e della Secure AI per individuare e contrastare la più ampia gamma di minacce informatiche. Il team mette a disposizione la propria expertise in materia di intelligenza artificiale, basata su ricerche approfondite, per potenziare le soluzioni aziendali, dal rilevamento delle minacce e la gestione degli alert tramite IA, alla GenAI-powered Threat Intelligence.

