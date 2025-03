Kaspersky: il 35% degli attacchi long-lasting ha superato il mese di durata nel 2024

Adnkronos

L’Incident Response Report di Kaspersky fornisce approfondimenti sui cyberattacchi analizzati dal team Kaspersky nel corso del 2024, basandosi sui dati delle aziende che hanno richiesto assistenza per risolvere problemi di sicurezza e sui trend delle minacce in vari settori e regioni. Il report aiuta le aziende a rafforzare le proprie misure di sicurezza e a sviluppare strategie efficaci per la risposta agli incidenti.

Secondo il recente report, la durata media dei cyberattacchi di lunga durata, misurata durante i giorni medi, è di oltre 253 giorni, mentre la durata media delle attività di risposta agli incidenti risulta essere di circa 50 ore, confermando la complessità e la sfida nel mitigare l’impatto di tali attacchi. Gli attacchi informatici di lunga durata hanno causato principalmente la perdita di dati e la crittografia, con conseguenti danni alle aziende. Tra i principali vettori iniziali di questi attacchi rientrano gli exploit rivolti alle applicazioni rivolte al pubblico, che sfruttano le relazioni di fiducia e l’utilizzo di account validi.

“Comprendere l’evoluzione delle minacce informatiche è fondamentale per ogni azienda che voglia salvaguardare le proprie risorse e i propri processi. Dalle nostre ricerche emerge che la resilienza dei cybercriminali aumenta con il progredire della tecnologia, spingendo le aziende non solo a rispondere, ma anche ad anticipare e adattare le proprie misure di sicurezza in modo proattivo”, ha commentato Konstantin Sapronov, Head of Global Emergency Response Team di Kaspersky.

