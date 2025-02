Kaspersky: la profilazione automatica dei container favorisce il rilevamento delle minacce

Adnkronos

– Milano, 25 febbraio 2025. Le moderne infrastrutture si affidano sempre più ad ambienti containerizzati, il che rende la protezione di questi workload dinamici sempre più complessa. Per proteggere in modo efficace l’infrastruttura dei container, è fondamentale individuare le minacce in modo tempestivo. In questo contesto, la profilazione automatica dei container risulta essere una delle componenti più importanti dell’ambiente di runtime dei container, poiché permette di rilevare rapidamente eventuali attacchi. Kaspersky evidenzia i rischi derivanti da comportamenti anomali nei container e spiega perché la profilazione automatica sia un “must have”.

Monitorando costantemente il comportamento dei container con funzioni di profilazione automatica, i team di sicurezza possono rilevare tempestivamente le anomalie, evitando che attività sospette si trasformino in veri e propri incidenti di sicurezza su larga scala. A differenza degli strumenti di sicurezza tradizionali, che spesso generano avvisi eccessivi segnalando qualsiasi anomalia, la profilazione automatica riduce i falsi positivi distinguendo tra le variazioni prevedibili e le minacce reali.

I rischi nascosti del comportamento anomalo dei container

A differenza dei sistemi virtuali tradizionali, i container sono leggeri, effimeri e progettati per essere altamente scalabili. Sebbene questa flessibilità sia essenziale per i moderni workflow DevOps, crea delle nuove sfide per la sicurezza. Infatti, spesso i container si avviano, si arrestano e interagiscono con vari servizi, rendendo difficile determinare quale sia il comportamento “normale”.

Gli incidenti di sicurezza negli ambienti containerizzati sono spesso causati da configurazioni errate, vulnerabilità sfruttate o accessi non autorizzati. Ad esempio, un container compromesso potrebbe iniziare a stabilire connessioni inaspettate al network, modificare file critici o eseguire procedure di sistema insolite, tutti elementi che potrebbero indicare un attacco in corso. In assenza di un sistema che rilevi automaticamente queste anomalie, i team di sicurezza potrebbero accorgersi della minaccia solo quando ha già causato danni.

Il ruolo della profilazione automatica dei container

La profilazione automatica è una tecnica di sicurezza che consiste nel monitorare il comportamento di un container “ideale” o di un campione per un determinato periodo di tempo, al fine di stabilire un modello di comportamento e rilevare successivamente eventuali differenze rispetto a tale modello. Una volta stabilito un profilo, qualsiasi variazione rispetto alla base viene segnalata come un potenziale problema di sicurezza dal sistema. Ad esempio, se un container che solitamente interagisce solo con i servizi interni inizia improvvisamente a effettuare connessioni in uscita verso indirizzi IP sconosciuti, questa anomalia potrebbe indicare una violazione della sicurezza.

Inoltre, la profilazione consente ai criteri di sicurezza di adattarsi ai cambiamenti del comportamento dei container, evitando di affidarsi a regole statiche che potrebbero diventare obsolete con l’evoluzione degli ambienti. Questa adattabilità aumenta notevolmente la capacità di risposta agli incidenti, consentendo ai team di sicurezza di analizzare rapidamente le attività sospette e determinare se indicano una vera violazione.

Attraverso l’applicazione di tecniche di profilazione automatica, le aziende possono ottenere una visibilità più approfondita dei loro ambienti containerizzati, rafforzando la loro sicurezza complessiva e mantenendo al contempo l’efficienza operativa.

“Negli ambienti con container dinamici, le minacce alla sicurezza possono emergere e intensificarsi rapidamente. Spesso le difese tradizionali fanno fatica a seguire la rapida evoluzione dei rischi, questo comporta la mancata individuazione delle minacce o l’aumento di falsi positivi. La profilazione automatica dei container è quindi una componente essenziale per le moderne strategie di sicurezza, in quanto consente di rilevare tempestivamente le anomalie e di rispondere in modo proattivo alle minacce. Per poter contrastare gli aggressori, le aziende hanno bisogno di soluzioni di sicurezza efficaci e flessibili, in grado di monitorare e proteggere continuamente l’infrastruttura senza compromettere l’efficienza operativa”, ha commentato Anton Rusakov-Rudenko, Senior Product Marketing Manager, Cloud & Network Security Product Line di Kaspersky.

