Kaspersky: le APT hanno preso di mira un’azienda su quattro nel 2024

– Milano, 27 febbraio 2025

Secondo l’ultimo report di KasperskyManaged Detection and Response (MDR), nel 2024 le Advanced Persistent Threat (APT) sono state rilevate nel 25% delle aziende e rappresentano oltre il 43% di tutti gli incidenti ad alta gravità, con un aumento esponenziale del 74% rispetto al 2023.

Il report annuale Managed Detection and Response (MDR) fornisce approfondimenti sugli incidenti registrati dal team del Security Operations Center di Kaspersky. Inoltre, analizza le tattiche, le tecniche e gli strumenti di attacco più diffusi, nonché le caratteristiche degli incidenti rilevati e la loro distribuzione tra regioni e settori industriali tra i clienti MDR.

Secondo i recenti risultati, le Advanced Persistent Threat (APT), considerate come “attacchi human-driven”, hanno colpito in modo significativo un’azienda su quattro, che corrisponde al 43% di tutti gli incidenti ad alta gravità rilevati nel 2024. Rispetto agli anni precedenti, questo dato indica un aumento impressionante del 74% rispetto al 2023 e del 43% rispetto al 2022. Nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento automatico, i cybercriminali continuano a sfruttare le vulnerabilità e ad aggirare questi sistemi. In particolare, le APT sono state identificate in tutti i settori, tranne quello delle telecomunicazioni, mentre i settori IT e delle PA hanno subito le conseguenze più gravi.

Inoltre, oltre il 17% degli incidenti totali è stato caratterizzato da attacchi human-driven e confermati dai clienti come esercitazioni informatiche. Inoltre, le gravi violazioni delle politiche di sicurezza hanno rappresentato circa il 12% degli eventi ad alta gravità, mentre gli incidenti legati al malware hanno superato oltre il 12%, interessando prevalentemente i settori finanziario, industriale e informatico.

“Nel 2024 abbiamo notato una significativa escalation delle Advanced Persistent Threat. Questa preoccupante tendenza sottolinea che, nonostante i progressi nelle tecnologie di rilevamento automatico, gli attacchi determinati e guidati dall’uomo continuano a sfruttare le vulnerabilità dei vari settori. Le aziende devono quindi migliorare la loro preparazione e investire in strategie di cybersecurity complete per contrastare queste minacce sofisticate”, ha affermato Sergey Soldatov, Head of Security Operations Center di Kaspersky.

