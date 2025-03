Kaspersky leader nel mercato della cybersecurity OT secondo VDC Research

Adnkronos

18 marzo 2025

Kaspersky è stata riconosciuta da VDC Research come azienda leader nel mercato in forte crescita della cybersicurezza per le Operational Technology (OT). Questo riconoscimento evidenzia l’impegno di Kaspersky nel fornire soluzioni di sicurezza affidabili e specifiche per gli ambienti industriali.

VDC Research è un’azienda leader nel settore delle ricerche di mercato e della consulenza, specializzata in analisi e approfondimenti tecnologici. L’azienda supporta le società e gli operatori del settore nel processo decisionale, fornendo dati di alta qualità, previsioni di mercato e valutazioni strategiche relative a tecnologie e tendenze emergenti. I report di VDC Research consentono ai clienti di comprendere le dinamiche di mercato, identificare opportunità di crescita e sviluppare strategie efficaci in un contesto sempre più competitivo.

Secondo l’ultimo report “The Global Market for OT Cybersecurity Software & Services” di VDC Research, Kaspersky è riuscita a sfruttare la sua vasta esperienza e la sua solida reputazione per stabilire una presenza significativa nel mercato della cybersecurity OT. Gli analisti hanno dichiarato che l’azienda ha raggiunto risultati positivi in aree geografiche strategiche come Cina, Russia e diverse regioni di Europa e Asia, riuscendo così a ritagliarsi una quota di mercato significativa, nonostante le limitazioni imposte alle sue attività in Nord America. Il report evidenzia inoltre il portfolio completo di Kaspersky per il segmento aziendale e le soluzioni OT specializzate come vantaggi competitivi fondamentali che posizionano l’azienda in modo favorevole in scenari in cui i leader della cybersecurity cercano un approccio unificato in tutto il loro panorama organizzativo.

“Siamo orgogliosi di essere riconosciuti da VDC Research per la nostra solida presenza nel mercato della cybersecurity OT. Il nostro impegno costante nello sviluppo di soluzioni innovative, che rispondono alle esigenze attuali del mercato, e i nostri sforzi per migliorare la trasparenza, rafforzano la fiducia dei nostri clienti nell’integrità delle nostre operazioni”,ha dichiarato Andrey Strelkov, Head of Industrial Cybersecurity Product Line di Kaspersky.

Kaspersky offre ai clienti OT un ecosistema unico che integra perfettamente tecnologie OT, conoscenze specialistiche e competenze avanzate. Il principale servizio offerto è Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS), la piattaforma XDR nativa per le infrastrutture critiche, che comprende due soluzioni: KICS for Networks, dedicata all’analisi del traffico di rete, al rilevamento e alle attività di risposta, e KICS for Nodes, che si occupa della protezione degli endpoint, delle funzionalità di rilevamento e di risposta. Queste soluzioni integrano in modo sinergico le tradizionali misure di sicurezza IT con tecnologie specifiche per la protezione industriale.

Inoltre, VDC Research ha sottolineato gli sforzi e i risultati di Kaspersky nel campo della Transparency, la sua iniziativa volta a costruire fiducia nei prodotti, nei processi interni e nelle operazioni aziendali come l’apertura di un nuovo Transparency Center a Istanbul, in Turchia, nel 2024, che si aggiunge a una rete globale di Transparency Center per clienti, partner e autorità normative. Questi centri consentono l’esame del codice sorgente e dei processi sicuri durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dei prodotti Kaspersky.

Fondata nel 1971, VDC Research fornisce approfondimenti ai fornitori di tecnologia, agli utenti finali e agli investitori di tutto il mondo. In qualità di società di consulenza e ricerca di mercato, VDC copre i settori dell’AutoID, della mobilità aziendale, dell’automazione industriale e delle tecnologie integrate e IoT tra i più avanzati del settore, aiutando i suoi clienti a prendere decisioni critiche con fiducia. Offrendo syndicated report e consulenze personalizzate, le sue metodologie forniscono costantemente previsioni accurate e una leadership di pensiero senza pari per i mercati altamente tecnici. Situata a Southborough, nel Massachusetts, VDC è orgogliosa dei suoi stretti rapporti personali con i clienti, offrendo un’attenzione ai dettagli e una prospettiva unica senza pari.

