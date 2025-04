Kaspersky ottiene nove premi AV-TEST Best per le eccellenti prestazioni di cybersecurity nel 2024

Adnkronos

– Milano, 4 aprile 2025

Kaspersky ha ottenuto nove prestigiosi premi AV-TEST Best Awards per i suoi prodotti consumer e business, dimostrando la propria leadership nella cybersecurity. La società di test indipendenti AV-TEST Institute ha riconosciuto le soluzioni Kaspersky per la capacità di protezione avanzata, la difesa dalle minacce e la resistenza ai falsi positivi.

Nella categoria business security, Kaspersky Endpoint Security for Business (ora parte di Kaspersky Next) e le soluzioni Kaspersky Small Office Security sono state premiate con il Best Protection Award for Corporate Users, a testimonianza della loro capacità di proteggere le aziende dalle moderne minacce informatiche. Inoltre, queste soluzioni hanno ricevuto anche il premio Best Advanced Protection Award for Corporate Users, che riconosce la loro efficacia nella difesa da attacchi sofisticati come ransomware e info-trader. Infine, per supportare ulteriormente la continuità aziendale, i prodotti per aziende di Kaspersky sono stati premiati con il Best Usability Award for Corporate Users, in quanto garantiscono una protezione continua e la massima resistenza ai falsi positivi.

Anche le soluzioni consumer di Kaspersky hanno superato le rigorose valutazioni di AV-TEST. Kaspersky Plus ha ricevuto il Best Protection Award for Consumer Users, confermando le sue eccellenti prestazioni di sicurezza su Windows. Questa soluzione ha vinto anche il Best Usability Award for Consumer Users, grazie alla sua accurata capacità di rilevamento, senza falsi allarmi. Anche Kaspersky Premium è stato premiato come Best MacOS Security Solution for Consumer Users, confermando la sua solida difesa contro le minacce rivolte ai dispositivi Apple.

“Le nostre soluzioni sono progettate per offrire ai nostri clienti il massimo livello di sicurezza, per cui siamo orgogliosi di constatare che i nostri sforzi sono riconosciuti attraverso questi premi annuali. Sia che si tratti di proteggere un singolo dispositivo o di mettere in sicurezza un’intera azienda, ci impegniamo nella ricerca e nell’innovazione della sicurezza informatica, per garantire la sicurezza digitale di aziende e consumatori in un contesto di minacce in continua evoluzione”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

“Le eccellenti prestazioni di Kaspersky le hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti dal team di AV-TEST, per un totale di nove premi nel 2024. Tra questi, i tre premi per le categorie consumer su Windows e Mac sono molto significativi e offrono una solida base per la fiducia, così come gli altri sei premi per i prodotti aziendali.Kaspersky, grazie alla sua lunga lista di premi, conferma il suo costante impegno nella ricerca e nello sviluppo. Anche il riconoscimento nella categoria Best Usability evidenzia una perfetta integrazione tra le due categorie. Il team di AV-TEST ha il piacere di conferire a Kaspersky ben nove premi e si congratula con il team di Kaspersky per le sue eccellenti prestazioni”, ha dichiarato Erik Heyland, Head of Testing Labs di AV-TEST.

Kaspersky vanta una lunga storia di partecipazione alle valutazioni e alle certificazioni di AV-TEST e attualmente è leader per il numero totale di riconoscimenti annuali ricevuti dalla società di test indipendenti dal 2011: 64 premi Best in totale, tra cui 29 per i prodotti consumer, 34 per i prodotti business e un premio per l’innovazione.

