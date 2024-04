Adnkronos

Kering acquista palazzo in via Monte Napoleone a Milano per 1,3 mld

Milano, 4 apr. Kering ha annunciato oggi l’acquisizione della società proprietaria dello storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano, controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro. Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della Moda, il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani, […]

Di Redazione | 04 Aprile 2024