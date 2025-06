Ki Group: Tribunale Milano, incapace di far fronte a pagamenti

Adnkronos

Milano, 5 giu. Il Tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group holding – una delle società del gruppo del bio di cui è stata presidente Daniela Santanché, prima di uscire dalla compagine societaria -, nominato come curatore Marco Garegnani e fissato al prossimo 15 ottobre l’adunanza per l’esame dello stato passivo, dopo aver constato l’impossibilità di saldare i debiti.

Nella sentenza si rileva come la società si trova “concretamente in stato di insolvenza” come risulta dal valore del patrimonio netto negativo nel bilancio al 31 dicembre 2023 pari a 6 milioni di euro e dalla perdita di esercizio di 1,3 milioni circa e del patrimonio netto negativo (-6,56 milioni) al 28 febbraio 2025.