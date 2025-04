Klaus Algieri nominato nella Giunta Nazionale di Confcommercio: primo calabrese ai vertici dell’Associazione

Adnkronos

– Algieri ha ricevuto la delega al “Sistema delle camere di commercio italiane”

Cosenza, 03/04/2025 – Un riconoscimento di grande prestigio per la Calabria e per Confcommercio Cosenza: Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza e Calabria e della Camera di Commercio di Cosenza, è stato nominato membro della Giunta Nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia con delega al “Sistema delle camere di commercio italiane” cui ha vasta esperienza e grande passione maturata in Unioncamere” come dichiarato in Consiglio dal Presidente di Confcommercio Nazionale, Carlo Sangalli. Si tratta della prima volta che un rappresentante calabrese entra a far parte dell’organo di governo dell’Associazione a livello nazionale, segnando un traguardo storico per il territorio e il sistema imprenditoriale regionale.

La nomina di Algieri giunge a riconoscimento del suo impegno e della sua visione strategica, che negli anni hanno contribuito a rafforzare il ruolo di Confcommercio in Calabria e a sostenere le imprese del terziario attraverso azioni concrete, innovative e di ampio respiro. Il suo ingresso nella Giunta Nazionale rappresenta un’opportunità importante per dare maggiore voce alle esigenze degli imprenditori calabresi all’interno del contesto nazionale.

“Sono onorato di questo incarico e consapevole della responsabilità che comporta – ha dichiarato Klaus Algieri –. Porterò avanti con determinazione il lavoro intrapreso per tutelare e promuovere le imprese, valorizzando il contributo che la Calabria può offrire al sistema economico nazionale. La mia presenza in Giunta sarà un’occasione per rafforzare il dialogo tra le realtà locali e i vertici nazionali di Confcommercio, contribuendo a costruire strategie di crescita e sviluppo per tutto il Paese”.

La designazione di Algieri conferma l’importanza della Calabria nel panorama economico italiano e sottolinea la volontà di Confcommercio di valorizzare tutte le componenti del sistema associativo, riconoscendo il contributo che le realtà territoriali possono offrire.