KuCoin annuncia un colossale airdrop di ringraziamento da 20 milioni di USD per la sua fedele comunità

Adnkronos

VICTORIA, Seychelles, 15 aprile 2024 /PRNewswire/ — KuCoin, leader globale nel mercato degli scambi di criptovalute, ha mantenuto il suo onore e ha completato con successo la distribuzione di un airdrop da 8,95 milioni di USD agli utenti colpiti dall’ingorgo di prelievi. Nel tentativo continuo di esprimere riconoscimento alla sua fedele base di utenti, KuCoin è entusiasta di introdurre un altro round di airdrop. Entro 5 giorni, verranno accreditati 10 round di airdrop per un valore di 20 milioni di USD a 3 milioni di utenti. Questa iniziativa è specificamente progettata per premiare gli utenti che non hanno avviato prelievi o depositi durante il periodo di tempo specificato dal 26 marzo alle 22:00, al 28 marzo alle 00:00 (UTC+8).

Attraverso una lotteria, 3 milioni di fortunati utenti verranno selezionati per ricevere airdrop variabili da 0,1 a 2.000 USDT (fare riferimento all’annuncio ufficiale di KuCoin per i dettagli), e il processo di distribuzione verrà completato entro 5 giorni. La procedura di richiesta per l’aidrop di ringraziamento da 20 milioni di USD di KuCoin prevede voucher token, che i destinatari possono riscattare in cambio di BTC su base 1:1 .

Questo gesto è una dimostrazione dell’impegno costante di KuCoin non solo per garantire la sicurezza e l’affidabilità della piattaforma, ma anche per promuovere un ecosistema di criptovaluta unito e protetto. “In quanto People’s Exchange, desideriamo mostrare il nostro apprezzamento per la fiducia e il supporto che i nostri utenti hanno incessantemente dimostrato”, ha affermato Johnny, CEO di KuCoin. “Proteggiamo e celebriamo insieme lo spirito della criptovaluta!”

Gli utenti sono incoraggiati a mantenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali di KuCoin.

Informazioni su KuCoin

Lanciata a settembre 2017, KuCoin è una piattaforma di scambio globale di criptovalute con sede operativa nelle Seychelles. Essendo una piattaforma orientata all’utente con particolare attenzione all’inclusività e alla portata dell’azione della community, offre oltre 800 risorse digitali e attualmente fornisce trading Spot, trading a margine, trading P2P Fiat, trading di futures e staking ai suoi 30 milioni di utenti in più di 200 paesi e regioni geografiche. KuCoin è attualmente uno dei 5 migliori scambi di criptovalute. Nel 2023 KuCoin è stata nominata una delle migliori piattaforme di scambip di criptovalute da Forbes e riconosciuta come una piattaforma di scambio globale altamente elogiata ai Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 di Finder. Per saperne di più: https://www.kucoin.com/.