KuCoin supera i 40 milioni di utenti registrati, dimostrando impegno verso la compliance e l’innovazione

VICTORIA, Seychelles, 4 aprile 2025 /PRNewswire/ — KuCoin, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, annuncia di aver superato i 40 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Questo importante traguardo sottolinea la fiducia che la comunità globale ripone in KuCoin e il suo impegno nel fornire prodotti e servizi sicuri, conformi e innovativi.

Impegno incrollabile verso la compliance

La crescita di KuCoin non è dovuta solo ai numeri, ma anche al suo costante impegno verso la compliance e la protezione degli utenti. KuCoin ha compiuto notevoli progressi sul fronte normativo, tra cui un accordo fondamentale con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) statunitense che ha segnato un nuovo capitolo per l’exchange, risolvendo i problemi relativi alla compliance del passato e tracciando un percorso chiaro per le operazioni future. Inoltre, la domanda di KuCoin per la licenza Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) presentata in Austria è un’ulteriore testimonianza del suo impegno nel rispettare gli standard di conformità globali, garantendo di operare all’interno dei quadri giuridici essenziali per servire i mercati dell’UE e dello SEE.

Soluzioni affidabili e innovative che stimolano la crescita

KuCoin ha introdotto costantemente prodotti innovativi che riscuotono il consenso degli utenti in tutto il mondo. Dalle soluzioni di trading avanzate alle piattaforme intuitive per i nuovi appassionati di criptovalute, ha mantenuto un focus sul miglioramento dell’esperienza utente e sull’ampliamento della sua offerta di servizi, diventando così una delle piattaforme più versatili nel settore delle criptovalute. Recentemente ha lanciato il suo nuovissimo programma KCS Loyalty Level, progettato per migliorare l’utilità dei titolari KCS esistenti e nuovi, introducendo un sistema di fidelizzazione a livelli che premia gli utenti in base ai loro staking KCS. Krazy Degen, che funge da hub informativo completo incentrato sulla visualizzazione e sul monitoraggio dei token di tendenza multi-catena, è anche una funzionalità innovativa progettata per trasformare il modo in cui i trader scoprono e investono in token in fase iniziale e ad alto potenziale direttamente dalla blockchain.

Parla il Ceo di KuCoin

“Il nostro percorso verso i 40 milioni di utenti non è solo un numero: è la dimostrazione della fiducia che abbiamo costruito con i nostri utenti in tutto il mondo”, afferma BC Wong, Ceo di KuCoin. “Continuiamo a impegnarci per offrire un ambiente di trading sicuro e dinamico, con la compliance come base e l’innovazione come strada da seguire. Questo traguardo riflette i nostri continui sforzi non solo per soddisfare ma anche per superare le aspettative degli utenti”.

Guardando al futuro

Mentre KuCoin continua a crescere, continua a impegnarsi per migliorare i propri servizi e le misure di compliance. Grazie ai continui miglioramenti nei protocolli di sicurezza, alla formazione degli utenti e al coinvolgimento della community, KuCoin è pronta a continuare a offrire valore e servizi eccezionali alla sua utenza in continua espansione.

