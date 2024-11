Kun-Era ha brillato all’EICMA! Le soluzioni complete per l’alimentazione delle moto elettriche stabiliscono una nuova tendenza in Europa

Adnkronos

MILANO, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ — Dal 5 al 10 novembre Ampace ha presentato la serie Kun-Era, una soluzione di alimentazione completa per moto elettriche, al Salone internazionale del ciclo e motociclo EICMA di Milano. Grazie alla straordinaria adattabilità, alle prestazioni impressionanti e alla sicurezza eccezionale, Kun-Era ha portato una solida innovazione nel mercato europeo delle moto elettriche.

Serie Kun-Era: adattabile a tutti gli scenari, la scelta definitiva per la potenza delle moto elettriche

Con la diversificazione in crescita dell’uso delle moto elettriche, la serie Kun-Era è stata sviluppata per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti in vari scenari, dagli spostamenti quotidiani alle consegne fino alle gare fuoristrada. Questa soluzione rappresenta un aggiornamento rivoluzionario in termini di potenza, piattaforma di tensione elettrica e compatibilità dei modelli, inaugurando una nuova era di viaggi sostenibili con soluzioni complete di alimentazione per moto elettriche.

Durante l’evento di lancio, il dott. Qingfeng Yuan, Cto Ampace, ha spiegato che il design di Kun-Era sfrutta le dimensioni di batterie standard e protocolli di interfaccia compatibili, offrendo prodotti nelle versioni da 2 kWh, 3 kWh e 4 kWh che supportano piattaforme da 51 V, 60 V e 74 V. Inoltre la serie Kun-Era dimostra una notevole adattabilità a diverse tipologie di veicoli, dagli scooter alle moto, ai maxi-scooter e ai veicoli a tre ruote, soddisfacendo le diverse esigenze di potenza degli utenti in una varietà di scenari di trasporto.

Solide barriere di sicurezza e prestazioni eccezionali creano un “cuore” potente per le moto elettriche

I progressi tecnologici sono supportati da innovazioni in materia di sicurezza. Ampace ha eseguito approfonditi test di sicurezza durante la progettazione e lo sviluppo di Kun-Era, simulando le esigenze del mondo reale durante l’intero ciclo di vita del prodotto – prove di vibrazione, urti meccanici, variazioni di temperatura, nebbia salina e immersione in acqua, garantendo la sicurezza e l’affidabilità del prodotto durante l’intero ciclo di vita. Kun-Era è stato inoltre sottoposto a test estremi – simulazioni di caduta, estrusione ad alta pressione ed esposizione al fuoco, per convalidarne la stabilità in condizioni complesse.

Per rafforzare ulteriormente le sue difese di “sicurezza”, le celle interne di Kun-Era sono state provate in relazione alla fuga termica, garantendo che anche in condizioni estreme esecuzioni innovative come i canali direzionali di scarico della pressione, insieme a materiali avanzati, lavorazione di precisione e strutture robuste, riducano efficacemente i rischi di combustione ed esplosione, proteggendo completamente l’incolumità del guidatore e dell’eventuale passeggero.

Ampace collabora con vari partner del settore per promuovere una nuova era green e uno sviluppo sostenibile. Grazie alla tecnologia all’avanguardia e alle prestazioni eccezionali la serie Kun-Era dimostra il forte sostegno di Ampace alla transizione elettrica dell’Europa e contribuisce a dare nuovo impulso al conseguimento degli obiettivi globali di mobilità ecologica e neutralità carbonica, guidando il settore verso un utilizzo dell’energia più pulito ed efficiente.