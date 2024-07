La bio-venture giapponese Spiber Inc. annuncia partnership strategiche con Marzotto, Filatura Papi Fabio e Gruppo Florence

Adnkronos

I prodotti di queste partnership a lungo termine sono disponibili per l’acquisto a partire da AW2024

YAMAGATA, Giappone, 15 luglio 2024 /PRNewswire/ — Spiber Inc, una pionieristica bio-venture giapponese nota per la sua rivoluzionaria fibra Brewed Protein™ prodotta attraverso una tecnologia di fermentazione all’avanguardia, è orgogliosa di annunciare una serie di importanti partnership di filiera e progetti innovativi con i rinomati e importanti mulini italiani Marzotto, Gruppo Florence e Filatura Papi Fabio.

Queste collaborazioni segnano un’importante pietra miliare nel progresso dei materiali di lusso sostenibili e dimostrano il potenziale delle fibre Brewed Protein™ in varie applicazioni di fascia alta.

Marzotto x Spiber

Marzotto Wool Manufacturing S.r.l., fondata nel 1836 e rinomata per la sua lana pettinata di alta qualità, ha collaborato con Spiber per presentare per la prima volta, dopo circa due anni di sviluppo congiunto, un tessuto che mescola il 30% di fibre Brewed Protein™ di Spiber con il 70% di lana. Il tessuto, adatto per il suiting, è ora disponibile ed entrambe le aziende sono desiderose di estendere la loro collaborazione al futuro.

Linea di prodottiTessuto Twill 2/2 (Batavia)30% fibra Brewed Protein™70% lana

“Siamo orgogliosi di questa ambiziosa partnership che conferma l’attitudine e l’impegno di Marzotto verso la sostenibilità: quella vera, tangibile e certificata. Abbiamo sempre puntato su materiali naturali e preziosi come la lana, ma abbiamo trovato interessante abbracciare questo progetto di Spiber Inc. che, partendo da un elemento semplice e conservato in natura come lo zucchero, ci ha permesso di creare un tessuto che mantiene la sua assoluta biodegradabilità pur conservando la funzionalità richiesta dal mercato tessile, per una nuova bellezza gentile con la natura da toccare e da indossare. Un ulteriore passo avanti che unisce la tradizione e l’arte tessile alla ricerca tecnologica, per raccontare un’arte antica in modo moderno ma soprattutto sostenibile.” – Giorgio Todesco, Amministratore Delegato di Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.

Filatura Papi Fabio x Spiber

La Filatura Papi Fabio S.p.A., fondata nel 1890, è una rinomata filatura italiana con oltre 130 anni di esperienza nella produzione di filati di lana e pettinati di alta qualità. Dopo uno sviluppo collaborativo, Papi Fabio e Spiber hanno presentato i loro primi prodotti filati, caratterizzati da miscele di fibre Brewed Protein™ di Spiber e lana RWS Ultrafine. I filati, adatti per applicazioni di maglieria e tessitura, sono ora disponibili per l’acquisto ed entrambe le aziende prevedono di ampliare la loro collezione di filati misti Brewed Protein™ nel prossimo futuro.

Linea di prodottiFilato di lana misto lana30% fibra Brewed Protein™70% Lana (certificata RWS, Ultrafine 17,5µm)Nm: 2/27 N/m

Filato pettinato misto lana30% fibra Brewed Protein™70% Lana (certificata RWS, Ultrafine 17,5µm)Nm: 2/60 N/m

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione tra Spiber e la nostra azienda. Abbiamo bisogno di essere positivi in una direzione completamente sostenibile e di offrire ai marchi del lusso globali nuovi filati. Tecnicamente abbiamo fatto importanti ricerche in termini di tintura e filatura di questa nuova fibra e i filati ottenuti permettono di ottenere capi e tessuti a maglia molto eleganti e morbidi.” – Papi Fabio, Amministratore Delegato di Filatura Papi Fabio S.p.A.

Gruppo Florence x Spiber

Gruppo Florence ha avviato una collaborazione con Spiber nell’ambito di una ricerca tecnica e realizzato i primi prototipi femminili e maschili con filati Brewed Protein™, presentati a Pitti Filati. Questi prototipi, realizzati da Mely’s Maglieria, Antica Valserchio e Ideal Blue, parte del Gruppo, evidenziano la versatilità e il potenziale estetico delle fibre Brewed Protein™️ quando miscelate con lana, poliammide e cashmere.

Il prototipo femminile, lavorato a maglia da Mely’s Maglieria con filati Brewed Protein™️ sviluppati insieme a VIMAR1991, presenta filati fantasia sviluppati su misura che migliorano le caratteristiche estetiche del materiale, offrendo nuove possibilità di personalizzazione dei capi.

Il prototipo maschile, realizzato in tessuto jacquard, è stato tessuto da Antica Valserchio e fabbricato da Ideal Blue, impiega la tecnica “Graphic Mapping” per ridurre al minimo gli sprechi e migliorare il processo produttivo, elevando il contenuto ingegneristico dal punto di vista del prodotto.

“La ricerca tecnica è un elemento strategico per supportare il lavoro creativo dei designer. In quanto principale piattaforma industriale focalizzata sulla diversificazione attraverso le sue unità aziendali e sfruttando le contaminazioni reciproche delle sue aziende, Gruppo Florence è in grado di essere un partner per i designer di moda fornendo un supporto tecnico integrato e combinato nella creazione delle loro collezioni.” – Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence

I filati e i tessuti utilizzati in questi prototipi sono ora disponibili per lo sviluppo personalizzato. Entrambe le aziende prevedono ulteriori collaborazioni e lanci di soluzioni tecniche nel prossimo futuro.

Spiber Inc.

Fondata nel settembre 2007, Spiber è una società di venture biotech con sede a Yamagata, in Giappone, dedicata alla creazione di soluzioni innovative come “Brewed Protein™”, una nuova piattaforma di materiali che utilizza la tecnologia della fermentazione microbica ispirata alla diversità e alla circolarità della natura.

Fibra Brewed Protein™

La fibra Brewed Protein™, l’unica offerta disponibile in commercio nella categoria emergente delle fibre proteiche, è un prodotto unico della rivoluzionaria piattaforma di materiali Spiber. Prodotte attraverso un processo di fermentazione di precisione che utilizza ingredienti di origine vegetale, queste fibre innovative offrono tessuti di lusso con una consistenza distinta, offrendo al contempo il potenziale per ridurre in modo significativo le preoccupazioni ambientali ed etiche associate alle fibre tradizionali di origine animale come il cashmere e la seta.

Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.

Sorta da un’instancabile passione per l’eccellenza, l’arte tessile di Marzotto esprime un dialogo continuo tra tradizione e innovazione per creare tessuti in grado di sintonizzare la loro funzionalità e bellezza con nuovi stili di vita. Artigianalità, sensibilità imprenditoriale, creatività, avanguardia e un occhio sempre rivolto alla salvaguardia dell’ambiente, delle persone, del Pianeta: grazie a questi valori, nei suoi quasi 190 anni di storia Marzotto è diventata un vero e proprio punto di riferimento nella produzione di tessuti in lana pregiata in tutto il mondo.

Gruppo Florence S.p.A.

Gruppo Florence è un progetto industriale in continua evoluzione che promuove l’eccellenza manifatturiera italiana nel settore del lusso a livello globale e l’innovazione di prodotto attraverso la sua unità centrale di ricerca e sviluppo: una sala sperimentale che traccia nuovi percorsi nella filiera grazie a una comunità di innovatori che lavorano quotidianamente per fornire a partner e stakeholder risultati tangibili e innovativi.

