La Commissione Europea accoglie con favore l’impegno di Stellantis a risarcire in tutta Europa i consumatori per i problemi legati ai serbatoi AdBlue﻿

Nel luglio 2023, a seguito delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori in Italia e Spagna, il BEUC (organizzazione che raggruppa diverse associazioni di consumatori europee) ha richiesto alla rete CPC di avviare un’indagine a livello UE su questo tema. In primis, Altroconsumo ha segnalato la vicenda alle Autorità europee e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha aperto un’istruttoria per pratica scorretta. Poi, assieme a Euroconsumers – network che riunisce le associazioni di consumatori di Italia, Belgio, Spagna, Portogallo – l’Organizzazione ha inoltrato una diffida. Citroen e Peugeot hanno poi sottoscritto impegni precisi con l’Antitrust italiana che prevedono compensazioni economiche e riparazioni gratuite per i clienti che hanno avuto problemi con il sistema antinquinamento che usa AdBlue, un additivo che da alcuni anni è necessario utilizzare per ridurre le emissioni delle auto diesel e rientrare nei limiti Euro 6.