La comunità globale di Bigo Live festeggia un anno di impegno al gala annuale

Con la presenza di oltre 1.000 ospiti, il gala di quest’anno sottolinea l’impegno dell’azienda nella promozione di creatività e innovazione fornendo a creatori di contenuti e spettatori un’esperienza variegata e arricchente.

Con oltre 1.000 partecipanti da tutto il mondo, nel quadro del gala i creatori di contenuti d’eccezione saranno premiati in categorie quali “Most Uplifting Livestream” e “Global Community Builder”. I vincitori riceveranno trofei, premi in-app e manifesti di riconoscimento in luoghi di grande rilevanza. Gli spettatori possono partecipare ai festeggiamenti votando i propri preferiti in tempo reale. Questo sottolinea ancora una volta l’impegno di Bigo Live a favore dell’inclusività e della promozione della comunità.

Bigo Live si impegna in modo continuo per fornire strumenti e risorse ai creatori per la produzione di contenuti di grande impatto, migliorando così le proprie politiche di contenuti generati dagli utenti (User-Generated Content, UGC). Una verifica più severa dello streaming privato, pratiche di moderazione avanzate e linee guida localizzate per i contenuti, assicurano un ambiente digitale sicuro ed arricchente per creatività e connessioni importanti.

L’evento di quest’anno è inoltre a emissioni zero, segnando così un significativo passo avanti sulla strada della responsabilità ambientale. Misurando le emissioni di materiali, trasporti e spesa energetica — e compensandole con crediti di carbonio — il gala pone nuove pietre miliari nel campo delle pratiche sostenibili nello spazio digitale.

“Il gala per i BIGO Awards 2025 rappresenta una celebrazione della dinamica comunità globale che é ció che rende unico Bigo Live,” afferma un portavoce di Bigo Live. “Quest’anno con il ritorno a Singapore non stiamo soltanto rendendo omaggio a talenti eccezionali, ma anche riaffermando il nostro impegno per creare un’oasi digitale sicura, inclusiva e sostenibile, dove possono prosperare creatività e connessioni.”

Con la moderazione in tandem dell’attrice Vernetta Lopez e del comico Rishi Budhrani di Singapore, la serata prevede performance di 35 artisti internazionali di tutti i generi, dal pop all’opera per finire con hip-hop e danza, oltre a uno spettacolo acrobatico e a una straordinaria performance EDM.

Il BIGO Awards Gala 2025 sarà trasmesso in live streaming sul canale Music Livehouse di Bigo Live (ID Bigo: musica) tramite l’app Bigo Live. Le funzionalità interattive, tra cui la chat dal vivo e le estrazioni della fortuna, miglioreranno l’esperienza per un pubblico globale, rendendo la comunità più coinvolta.

