La Maiellaro Srl vince la sfida della sostenibilità

– Tramite innovative tecniche di recupero ambientale, l’azienda specializzata in attività estrattive rivoluziona l’industria mineraria

“La Maiellaro Srl è nata nel 2018 come start-up specializzata in attività estrattive”, racconta Dario Maiellaro, Proprietario e Amministratore Unico dell’azienda, nonché figlio di Paolo Maiellaro, cavatore di lungo corso e fondatore dell’omonima società. “I materiali ottenuti attraverso i nostri processi estrattivi possono essere adoperati in molteplici cicli produttivi garantendo versatilità d’impiego nei settori industriali e infrastrutturali. Estraiamo materiale calcareo, trasformiamo e lavoriamo gli inerti e forniamo materia prima ai maggiori gruppi edili che si occupano di grandi opere del PNRR in Campania. Quello che trattiamo è un prodotto necessario, poiché gli inerti derivati dal materiale calcareo sono fondamentali per la produzione di asfalto e cemento e per la costruzione di opere marittime”.