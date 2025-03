Adnkronos

PARIGI, 26 marzo 2025 /PRNewswire/ — La Demeure du Chaos (“La dimora del caos” – come afferma il New York Times) è stata concepita nel 1999 come “uno specchio del nostro mondo” da thierry Ehrmann. Oltre ai suoi numerosi successi imprenditoriali, la sua biografia certificata in Who’s Who In France descrive Ehrmann come un “artista visivo sin dal 1980”. https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

La Dimora del Caos è gestita da un museo d’arte contemporanea chiamato “Organe” e situato nel villaggio di Saint-Romain-Au-Mont-d’Or, appena fuori Lione, in Francia.

Questo straordinario museo all’aperto si estende su 7.555 m² e presenta un percorso museale unico nel suo genere, immerso nel cuore della natura. Aperto gratuitamente al pubblico, è stato concepito come un’opera d’arte totale, garantendo accessibilità e inclusione a tutte le tipologie di pubblico, in linea con la visione del suo fondatore e creatore, thierry Ehrmann. È classificato dalla Prefettura come museo all’aperto ERP. Dalla sua apertura nel 2006, il Museo d’arte contemporanea ha accolto 2,5 milioni di visitatori gratuitamente, il 25% dei quali provenienti dall’estero.

In 25 anni, la Dimora del Caos è stata oggetto di circa 3.600 resoconti giornalistici scritti e audiovisivi da 72 Paesi. Le sue attività sono seguite in tutto il mondo da oltre 10,9 milioni di abbonati sui suoi account social e conta 720.000 firmatari della petizione per la sua salvaguardia e il suo riconoscimento da parte delle autorità pubbliche francesi.

La Dimora del Caos è composta da tre imponenti edifici risalenti al 1630, completamente rimodellati tramite una trasmutazione alchemica che ha dato vita a circa 7.200 opere d’arte distinte, create da thierry Ehrmann. Ogni opera ha il suo nome originale, il suo supporto originale e la sua forma originale. Ci sono 4.500 opere d’arte in acciaio scolpite al laser, alcune delle quali pesano diverse centinaia di tonnellate. Ci sono anche ritratti, dipinti, opere d’arte di strada, incisioni murali, installazioni, opere d’arte digitali create con l’IA, opere di land art e un sistema elettronico onnicomprensivo che insieme costituiscono un’opera d’arte totale:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

La Ministra della Cultura francese, Madame Rachida Dati, ha ufficialmente riconosciuto, con una lettera del 20 marzo 2025, La dimora del caos di thierry Ehrmann come opera d’arte totale nei seguenti termini:

“Gentile Signor Ehrmann,

da diversi anni Lei svolge un’attività artistica proteiforme parallelamente allo sviluppo energico di Artprice, la società da Lei fondata.

Non molto tempo fa, Lei ha attirato l’attenzione di uno dei miei predecessori e dei miei servizi ministeriali (DRAC e DGCA) sulla complessa situazione che circonda il prodotto della sua attività artistica: la Dimora del Caos.

Originariamente una vecchia fattoria nei Monts du Lyonnais, Lei ha trasformato la proprietà nella Sua residenza personale e nella sede della Sua azienda Artprice, sviluppando al contempo un progetto artistico poliedrico e ricco su tutto il sito, parte del quale è tutelato come Monumento Storico Nazionale, denominato “La Demeure du Chaos” (Dimora del Caos). Questo progetto, che integra l’architettura dell’attuale edificio e i suoi dintorni, preservando e rispettando i resti di un antico cimitero protestante, è un’opera d’arte totale, in continua evoluzione. Il suo obiettivo artistico primario è riflettere le convulsioni storiche e sociali della fine del 20° secolo nonché le promesse e le incertezze del XXI secolo. Il lavoro si svolge sia all’interno che all’esterno, integrando spazi pubblici e privati, in particolare quelli dedicati alle attività quotidiane della Sua azienda.

Il suo museo d’arte contemporanea integrato offre una passeggiata allucinante e affascinante attraverso i recessi della memoria umana tramite ritratti di personalità di spicco della nostra era moderna, nonché citazioni chiave, sculture ed estensioni architettoniche che modificano gli attuali edifici. Anche i rottami di automobili e aerei riutilizzati svolgono un ruolo fondamentale, insieme alle “fabbriche” contemporanee installate nel parco.

Desidero comunicarle che il mio dipartimento ministeriale riconosce ufficialmente il valore di questa opera unica, che, a quanto ho capito, è in perpetuo movimento e smetterà di evolversi solo quando Lei non ci sarà più “.

Secondo Madame Dati, l’opera di thierry Ehrmann, “è in linea con le grandi ‘opere d’arte totali’ come il Palazzo ideale del postino Cheval e i Ciclopi in Milly la Forêt…

Con la presente lettera desidero comunicarle che il Ministero della Cultura riconosce il valore artistico dell’opera già realizzata e La incoraggia a continuarla”.

Il riconoscimento da parte delle autorità pubbliche costituisce l’apice nel processo di tutela delle opere d’arte della Dimora del Caos e, dal punto di vista giuridico, è il fattore principale che ne innesca l’inclusione nella storia dell’arte e la sua conservazione per i posteri. Le diverse misure di protezione costituiscono un fattore sussidiario, mentre il Ministero offre una gamma di soluzioni giuridiche per consentire la trasmissione della Dimora del Caos alle generazioni future:

“Spero inoltre che si possa avviare un dialogo con i servizi dello Stato e in particolare con la Prefettura regionale e l’Ufficio regionale degli affari culturali (DRAC), in entrambe le direzioni.

La prima riguarda consentire un maggiore accesso alla Dimora estendendo gli orari di apertura che già praticate.

Il secondo riguarda l’attuazione delle condizioni adatte a garantire la sostenibilità, la conservazione e l’accessibilità della Dimora alle generazioni future. Chiederò inoltre ai miei servizi, sia centrali che decentralizzati, di collaborare con i Suoi team per esaminare i vari quadri giuridici che potrebbero essere utilizzati per consentire la perennità e la trasmissione della Dimora alle generazioni future: fondo di dotazione, una fondazione protetta o una fondazione riconosciuta di pubblica utilità, o qualsiasi altro strumento idoneo”.

Con grande emozione, leggendo questa lettera thierry Ehrmann, fondatore di Artprice, storico e scultore visivo, non può fare a meno di riflettere sull’ampio studio da lui dedicato allo scultore Constantin Brancusi:

“Esattamente un secolo fa, l’Alta Corte degli Stati Uniti (Brancusi/USA) ha ridefinito il valore cognitivo di un’opera d’arte attraverso un processo storico che ha coinvolto L’uccello nello spazio di Constantin Brancusi. Oggi, dopo 25 anni di battaglie legali, la Francia, attraverso la sua Ministra della Cultura, Madame Rachida Dati, ha riconosciuto ufficialmente il valore del mio lavoro, definendolo unico attraverso la mia creazione artistica incarnata nella Dimora del Caos e la sua opera d’arte totale. Inoltre riconosce che il mio lavoro è in continua evoluzione e mi incoraggia a continuare, sostenendone la diffusione, la conservazione e la sostenibilità. Questo momento costituisce una vera e propria ‘ mise en abîme’, che collega L’uccello di Brancusi e il suo ritratto dipinto nel mio studio nel cuore della Dimora del Caos. Rappresenta sia la mia Grande Opera Alchemica sia i miei 45 anni di creazione artistica. Accolgo questo riconoscimento con profonda gratitudine verso la Ministra della Cultura, il suo team e tutti i miei sostenitori di lunga data, mentre celebriamo il 25° anniversario della Dimora del Caos. Oggi la Francia, attraverso la voce della sua Ministra della Cultura, scrive un nuovo capitolo nella storia dell’arte”.

Il processo di riconoscimento e tutela legale della Dimora del Caos si basa in parte sulla creazione di uno studio architettonico bilingue approfondito intitolato “La Dimora del Caos: Gesamtkunstwerk e architettura singolare”. Questo studio è ora liberamente accessibile al pubblico all’indirizzo:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

La breve descrizione fornita nel presente comunicato stampa non è esaustiva. Si consiglia al lettore di consultare il dattiloscritto per una lettura completa delle opere citate.

Lo studio esamina la Dimora del Caos da un punto di vista storico, archeologico, sociologico, artistico, architettonico e scientifico, con l’aiuto di esperti internazionali, illustri professori e ricercatori multidisciplinari.

Questo studio ha costituito il nucleo delle richieste di protezione giuridica, guidate da Sandra Béchiche – Direttrice dell’ufficio di thierry Ehrmann, responsabile delle relazioni internazionali e della conservazione del patrimonio, indirizzate al Ministero della Cultura francese, e più specificamente al Direttore generale della Direzione generale della creazione artistica (DGCA) nella persona di Christopher Miles, nonché a Marc Drouet, Direttore regionale degli affari culturali Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC AURA).

Queste iniziative sono iniziate nel dicembre 2019 per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità pubbliche dell’opera d’arte totale di thierry Ehrmann e per garantirne la sostenibilità e una risoluzione pacifica della causa intentata dal Comune di Saint-Romain-Au-Mont-d’Or, durata 25 anni, sulla base della legge urbanistica di fronte alla creazione artistica. Questa controversia legale è stata inizialmente tutelata dalle leggi Malraux e successivamente dalla legge del 7 luglio 2016, relativa alla libertà di creazione, all’architettura e al patrimonio. thierry Ehrmann vi ha contribuito attraverso il dibattito giuridico da lui avviato sullo status dell’artista in Francia e sulla libertà di creazione artistica.

I rilievi, le planimetrie, le sezioni, le illustrazioni, le ortofotografie per la digitalizzazione completa delle 7200 opere d’arte collegate agli edifici, alle dipendenze e ai muri di cinta su oltre 7.555 m² (generando un patrimonio digitale di 1,2 terabyte [1 pixel IPTC/GPS DMS = 1 mm]) sono stati realizzati in 18 mesi da Philippe Barthélémy, fondatore di ICONEM (che ha svolto un ampio lavoro sulle scogliere di Bamiyan, sul sito di Palmira ecc.) e da TT Géomètres Experts Group e dal suo 3D Lab. Questo lavoro si è basato sugli standard della Commissione europea per la digitalizzazione e l’accessibilità online del materiale culturale e la conservazione digitale (2011/711/UE).

Lo studio e la completa digitalizzazione della Dimora del Caos sono stati controllati da specialisti del patrimonio dei martiri guidati da Nicolas Detry, un architetto specializzato nel patrimonio. Detry ha scritto il corpus principale della sezione sulla “Formativity of the Abode of Chaos” facendo riferimento al lavoro di Luigi Pareyson. Raphaëlle Rivière, storica dell’arte e dell’architettura e archeologa, ha studiato l’Opera d’arte totale (Gesamtkunstwerk) e l’Architettura singolare che è la Dimora del Caos / Demeure du Chaos con Nicolas Detry. Entrambi sono stati anche curatori della mostra “La Dimora del Caos: storia di un patrimonio sostenibile dal XVII secolo ai giorni nostri” nel 2022.

Infine, da una prospettiva puramente pedagogica, la nozione di “opera d’arte totale” (dal tedesco Gesamtkunstwerk) che Madame Rachida Dati, Ministra della Cultura, ha ufficialmente riconosciuto nella Dimora del Caos, è un concetto estetico originario del romanticismo tedesco e apparso nel XIX secolo in Europa. Un'”opera d’arte totale” è caratterizzata dall’uso simultaneo di numerosi supporti e discipline artistiche e dal significato simbolico, filosofico o metafisico che riveste. Tali progetti nascono dal desiderio di riflettere l’interconnessione di tutti gli elementi dell’esistenza.

thierry Ehrmann apre le porte dell’opera d’arte totale La Dimora del Caos a Loïc Ballet e Sébastien Chabal per il programma televisivo En vadrouille il 9 marzo 2025 (France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, gruppo France Télévisions, LB Production):

La Dimora del Caos di thierry Ehrmann viene spesso citata dagli storici dell’arte come la continuità artistica del Merzbau, un monumentale assemblaggio spaziale, il culmine dell'”opera d’arte totale” a cui l’artista Kurt Schwitters lavorò nel suo studio e nella sua casa di Hannover a partire dal 1923.

Contemporaneamente vennero condotti numerosi altri studi, in particolare sulla conservazione e il restauro del corpus di opere della Dimora del Caos. Un ruolo chiave in questi studi è stato svolto dall’eminente specialista Simona Sajeva, ingegnere civile, specialista internazionale nella conservazione e nel restauro di edifici storici e presidente del Comitato scientifico internazionale per le pitture murali dell’ICOMOS (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti).

La Dimora del Caos è regolarmente inclusa nelle nomination internazionali per selezioni come la Watch List del World Monument Fund proposta dal laboratorio di ricerca DIVA (Documentation Interpretation and VAlorization of Heritage) dell’Università di Liegi in Belgio. Il DIVA è specializzato nelle scienze della conservazione dell’arte e dell’architettura sotto la direzione di Claudine Houbart, professoressa, architetta, storica dell’arte e specialista nella conservazione di monumenti e siti. È inoltre laureata in scienze ingegneristiche e presidente della scuola di dottorato del FNRS (Fondo per la ricerca scientifica) dedicata alle arti edilizie e all’urbanistica, nonché membro del comitato scientifico internazionale dell’ICOMOS sulla teoria e la filosofia della conservazione.

Questa nomination ha beneficiato di prestigiosi patrocini – il sostegno di Giovanni Carbonara (1942-2023) – professore, architetto e Direttore emerito della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di Roma “La Sapienza”, e Consigliere speciale dell’UNESCO e di Pierre Hallot – Dottore in Filosofia e Scienze dell’Informazione Geospaziale, professore all’Università di Liegi, membro dell’ICOMOS, esperto e rappresentante belga del CIPA (Comitato Internazionale di Fotogrammetria Architettonica – Documentazione del Patrimonio).

Inoltre, la Dimora del Caos è stata oggetto di restauro dopo che thierry Ehrmann ha accettato con riluttanza la distruzione di una parte delle sue opere per soddisfare le richieste delle autorità pubbliche. Questo lavoro è stato realizzato da specialisti in monumenti tutelati, tra cui la società Comte (Gruppo Vinci), che, tra gli altri progetti, ha restaurato a più riprese la Primatiale Saint Jean di Lione, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il ricordo di questa perdita artistica rimarrà nell’eredità dei martiri grazie al “Catalogo ragionato di una perdita artistica necessaria alla pace repubblicana” creato nel 2023, che elenca le 450 opere distrutte.

Infine, le dimensioni dell'”opera d’arte totale” della Dimora del Caos includono la sede centrale mondiale di Artprice by Artmarket, leader mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte dal 1987, quotata sul mercato regolamentato di Parigi Euronext, nonché Groupe Serveur (azionista principale di Artprice) e le sue affiliate – agenzia di stampa, legali e scientifiche (dal 1985).

La Dimora del Caos ospita anche la più grande collezione al mondo di manoscritti, codici e cataloghi di vendita di opere d’arte, conservati secondo standard di sicurezza eccezionalmente elevati. Questi documenti rappresentano la storia del mercato dell’arte dal 1700 ai giorni nostri, una moderna “Biblioteca di Alessandria”. Tutti gli archivi appartengono ad Artprice by Artmarket e sono stati tutti scansionati, annotati e studiati dagli storici e dagli esperti dell’azienda. L’area sotterranea dell’azienda ospita anche i suoi vari data center, che ospitano oltre 180 banche dati di informazioni sul mercato dell’arte che costituiscono il riferimento globale per i professionisti del mercato dell’arte di tutto il mondo, e per oltre 9 milioni di abbonati ad Artprice by Artmarket. L’agenzia di stampa di Artprice, ArtMarketInsight, distribuisce le notizie sul mercato dell’arte in 122 paesi e in 11 lingue, insieme al suo partner di lunga data da 27 anni, Cision PR Newswire.

Tra le numerose descrizioni della Dimora del Caos proposte negli ultimi 25 anni, molti storici dell’arte hanno utilizzato il termine “opera d’arte totale”, mentre altri l’hanno descritta come “Opera nera di tradizione ermetica che si nutre del Caos alchemico del nostro tragico e sontuoso XXI secolo, le cui braci sono state accese l’11 settembre 2001”.

Diversi studi condotti in diverse parti del mondo suggeriscono che la genesi della Dimora del Caos possa essere fatta risalire alle prime tavole massoniche di thierry Ehrmann presso la Gran Loggia Nazionale di Francia nel 1985, riferendosi alla straordinaria opera alchemica “Le dimore dei filosofi” di Fulcanelli.

Inoltre, negli ultimi venticinque anni la Dimora del Caos di thierry Ehrmann è stata regolarmente paragonata alla famosa “opera d’arte totale” creata dal “Postino Cheval” con il suo “Palazzo Ideale”. In effetti, l’opera di riferimento sull’opera del postino Cheval (pubblicata da Postman Cheval’s Ideal Palace in collaborazione con l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts e il Musée de la Poste nel 2008) descriveva thierry Ehrmann come il postino Cheval del XXI secolo (sezione intitolata “Cheval e la sua stirpe artistica”, pagina 18). La discendenza del postino Cheval è chiara e inequivocabile e da più di 15 anni esiste un percorso culturale che comprende visite ai due siti.

La Dimora del Caos ospita anche più di 1.800 ritratti geopolitici, letterari, scientifici, filosofici, artistici e storici. I ritratti fanno riferimento a personalità coinvolte nel 90% delle notizie globali regolarmente trattate dai media scritti e audiovisivi di tutto il mondo, nonché a migliaia di incisioni alchemiche.

La stampa internazionale vede la Dimora del Caos come un “insieme di opere distinte” e come una “‘Fabbrica’ essenziale e unica” che occupa un posto chiave nella storia dell’arte come l’opera maggiore più significativa dell’inizio del XXI secolo (vedi rassegna stampa, in particolare il numero speciale del The New York Times e di Artpress).

Esiste anche nel regno delle idee. Ha dato vita a mostre, dibattiti, numerosi libri, cortometraggi e lungometraggi di registi rinomati, tesi, ricerche e ripercussioni in diversi continenti.

Nel 2024 si è riunito a Lione il 36° Congresso del Comitato Internazionale di Storia dell’Arte (CIHA). A livello mondiale, i Congressi del CIHA costituiscono dal 1873 l’evento più unificante per l’intera comunità di ricercatori e professionisti del mondo dell’arte e del patrimonio.

thierry Ehrmann, Ceo e fondatore di Artprice ha dichiarato: “Considerando la nostra missione strategica, è naturale per Artprice e l’Organe Museum of Contemporary Art che gestisce la Dimora del Caos, sponsorizzare il 36° Congresso CIHA come uno dei suoi principali patroni, con contributi di tutti gli storici e ricercatori di Artprice. Siamo stati lietissimi di accogliere i delegati nella sede centrale globale di Artprice by Artmarket nel cuore dell’Organe Contemporary Art Museum e della sua Dimora del Cos.”

Questo evento straordinario per la storia dell’arte, che si tiene ogni quattro anni, ha contribuito alla rinascita della Francia che, secondo il 30° rapporto annuale sul mercato dell’arte di Artprice, si posiziona oggi come il secondo mercato pubblico d’arte più grande al mondo in termini di volumi di transazioni, subito dopo gli Stati Uniti. Nel 2024, Parigi ha generato il quarto fatturato d’asta d’arte più alto al mondo, superando sia Pechino che Shanghai.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

