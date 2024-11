La rete privata 5G permette la trasformazione digitale della centrale nucleare di Yangjiang e porta la produttività a nuovi livelli

Adnkronos

PECHINO, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ — L’energia nucleare è una fonte di energia pulita, e la Cina in questo campo ha imboccato la corsia prioritaria. Nel 2023, la produzione di energia elettrica cinese da fonte nucleare ha raggiunto i 433,371 miliardi di kWh, pari al 4,86% della resa energetica totale della Cina. La centrale nucleare di Yangjiang ha contribuito con 53,188 miliardi di kWh nel 2023, pari al 12,3% della produzione di energia nucleare cinese. Il solido sviluppo dell’energia nucleare sta accelerando l’obiettivo del colosso asiatico: raggiungere uno sviluppo energetico verde e sostenibile.

Per le centrali nucleari, le massime priorità sono la sicurezza e la qualità. Per sviluppare nuove forme di produttività la centrale nucleare di Yangjiang deve affrontare tre punti critici: difficoltà nella collaborazione per la produzione, difficoltà nella gestione e nel controllo delle operazioni di messa a punto e difficoltà nel monitoraggio dei dispositivi. Per affrontare queste problematiche e soddisfare i requisiti fondamentali di sicurezza e miglioramento delle performance, la centrale nucleare di Yangjiang è determinata a realizzare una trasformazione digitale. La centrale nucleare di Yangjiang, China Telecom e Huawei hanno realizzato congiuntamente una rete privata 5G convergente che integra capacità di comunicazione dati, voce, SMS, trunking e banda stretta (NB).

La rete 5G garantisce la copertura di sei gruppi elettrogeni, oltre 10.000 dipendenti e più di 10.000 terminali. Dalla sua implementazione ha notevolmente migliorato la capacità digitale della centrale nucleare di Yangjiang, agevolandone la sicurezza intrinseca e migliorandone le performance.

Il progetto mira a creare il primo punto di riferimento per la costruzione di energia nucleare intelligente potenziata dalle tecnologie 5G in Cina e a creare un sistema per l’energia nucleare incentrato su sicurezza, affidabilità, sviluppo ecologico ed efficiente, economia intelligente e futuro digitale. Le tecnologie 5G vengono utilizzate per innovare digitalmente gli scenari produttivi esistenti della centrale nucleare di Yangjiang, migliorare il livello di sicurezza intrinseca della produzione di energia nucleare, migliorare l’affidabilità delle operazioni dei dispositivi e la tempestività della raccolta e dell’analisi dei dati, realizzare l’IoT energetico ubiquo e promuovere lo sviluppo di qualità elevata nel settore del nucleare.

Con lo scoppio della crisi energetica globale e la crescente domanda di energia pulita, il nucleare è diventato l’obiettivo strategico delle principali economie mondiali. In Cina il numero di gruppi elettrogeni nucleari in funzione e in fase di realizzazione è il più alto al mondo e rappresenta il 5% del totale dei gruppi elettrogeni del colosso asiatico. Esiste ancora un enorme potenziale di ulteriore sviluppo, poiché questa percentuale è molto inferiore al 75% della Francia. L’abilitazione digitale svolge inoltre un ruolo cruciale nella promozione di uno sviluppo di alta qualità del nucleare. In quanto elemento centrale della base informativa, il 5G può essere utilizzato in numerosi scenari. Con il rapido sviluppo dell’industria nucleare cinese, l’integrazione di “5G + energia nucleare digitale” diventerà popolare sia a livello nazionale che globale. In questo vasto mondo, il “5G + energia nucleare digitale” ha un futuro promettente.

