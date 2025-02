La security di Cisco per la NFL: i numeri in campo

Adnkronos

18 miliardi di dollari

200 milioni

Ogni anno, circa 200 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per guardare il Super Bowl. La sfida non è solo trasmetterlo in streaming, ma garantire il 100% di uptime, senza interruzioni.

354.000

Durante il Super Bowl LVIII, Cisco ha bloccato numerosi tentativi di connessione provenienti da aree inserite nella lista nera, garantendo così la sicurezza delle infrastrutture digitali e un’esperienza senza interruzioni per tifosi e organizzatori.

39.000

Nel corso dello stesso anno, Cisco ha bloccato ben 39.000 eventi di security intelligence. Con così tanti malintenzionati pronti a rovinare la festa, è fondamentale mantenere un alto livello di protezione.

1600

Bloccare le minacce non è sufficiente. Durante lo stesso Super Bowl, Cisco ha analizzato e valutato 1.600 eventi di intrusione, un processo continuo di apprendimento e perfezionamento. Perché nella sicurezza informatica, come nel calcio, si studia il nastro per fermare il prossimo attacco.

365

32

Tutte le 32 squadre della NFL si affidano all’infrastruttura Cisco per garantire connettività e sicurezza senza interruzioni. In questo modo, ogni grido di battaglia e ogni segnale difensivo possono librarsi nel cyberspazio senza intoppi.

30

4K

La tecnologia Cisco garantisce che i fan ricevano contenuti 4K di alta qualità.

1Cisco ha collaborato con la NFL per creare un playbook che semplifica tutte le esigenze di rete aziendale e sicurezza informatica in un’unica piattaforma. Questo è il vero potere di One Cisco. Nessun altro partner è in grado di offrire la stessa coesione di competenze in networking, sicurezza e osservabilità che possiamo fornire alla NFL.