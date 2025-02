La Sicurezza Informatica: fra i primi obiettivi delle aziende insieme agli ESG. Infostar ed Eurolls in campo per la Cibersecurity e la sostenibilità

Adnkronos

Secondo le direttive della nuova normativa per cybersecurity l’iscrizione è obbligatoria: a ricordarlo Infostar e il suo ceo Cristian Feregotto, che ricopre anche la carica di capogruppo Telecomunicazione e Informatica presso Confindustria Udine.

Entrata in vigore a ottobre 2024, la nuova normativa europea per la cybersicurezza coinvolge le aziende in base al tipo di produzione, al fatturato e al numero di collaboratori, oltre alle piccole e medie imprese facenti parte della supply chain. Comprendere come orientarsi tra obblighi, scadenze, compliance, misure di sicurezza non è affatto facile. “Sono nuovi e complessi i procedimenti richiesti all’imprenditore – spiega Cristian Feregotto – perciò ci siamo aggiornati rapidamente per poter offrire supporto alle aziende cui prestiamo consulenza e servizi digitali”. Il primo passo, secondo Feregotto, è proprio quello di iscrivere la propria azienda nel portale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). “Una volta effettuata la registrazione, entro la fine di febbraio, l’ACN stessa comunicherà se l’azienda è soggetta o meno alle direttive NIS2, si tratta di una dichiarazione ufficiale importante, a tutela dell’imprenditore.”

Infostar, che ha già preparato un vademecum, spiega che le misure di sicurezza richieste sono da implementare rapidamente, non solo perchè obbligatorie e soggette a sanzioni, ma perchè gli attacchi cyber sono sempre più frequenti e possono creare danni molto gravi.

L’Italia è uno dei bersagli più frequenti da parte dei criminali informatici. Secondo l’ultimo rapporto Clusit nel 2024 i reati cibernetici sono cresciuti del 65% rispetto all’anno precedente. Degli oltre 2700 attacchi che hanno colpito enti e imprese del nostro Paese, la maggior parte sono indirizzati a imprese manifatturiere. La NIS2 ha un impatto diretto sulla cybersecurity perché punta alla prevenzione: occorre proteggere le reti, i sistemi informativi, le comunicazioni, oltre a informare i collaboratori in merito ai principali rischi e problemi che si possono incontrare nell’operatività quotidiana. Inoltre, chiede di organizzare procedure e piani di risposta agli incidenti che vanno sempre e tempestivamente comunicati alle autorità competenti. “Infostar, con i suoi partner, è pronta ad affiancare le aziende per affrontare tutte le fasi previste, rispettando le norme ed elevando i livelli di sicurezza aziendali”.

A confermare un tanto è Renato Railz, a capo della multinazionale della metalmeccanica Eurolls che, recentemente, ha subito un pesante attacco informatico che ha portato alla paralisi dell’intero sistema di posta elettronica aziendale, oltre che numerosi altri problemi.

“Non possiamo più permetterci che accada di nuovo un fatto simile – spiega Railz – tenuto anche conto della pervasività geografica che ha la nostra azienda. Ci troviamo, con i nostri prodotti, in quasi ogni parte del mondo, non possiamo quindi permettere che una falla informatica, ci paralizzi il lavoro che abbiamo nel mondo intero. Per noi è peculiare difenderci. E’ fra i primi obiettivi di Eurolls, oltre alla sostenibilità ambientale che si traduce nei valori ESG, c’è anche la sicurezza informatica”. Eurolls ha annunciato per la prossima settimana, la partecipazione a Expo Manufactura Monterrey, una nota fiera dell’acciaio che si terrà proprio a Monterrey, in Messico dall’11 al 13 febbraio. Railz ha di recente incontrato a Roma, l’ambasciatore in Italia, del Messico, Carlos Garcia De Alba, presso l’ambasciata americana. Eruolls, ha due stabilimenti in Messico, il primo aperto è quello che si trova a Monterrey, il secondo, di recente inaugurazione, è operativo a Leon Guanajuato, nell’entroterra del Paese, in una area di industrializzazione emergente. Monterrey, la capitale del Nuevo Leon nel Messico nord-orientale, è la terza città più grande del Paese, rinomata per le sue fiorenti attività industriali e commerciali. Come importante polo economico in Messico, Monterrey ospita numerose aziende da tutto il mondo. “Il fatto che ci troviamo ad operare nel mondo intero ci rende sempre più vulnerabili dal punto di vista informatico, è necessario tutelarsi, e per questo abbiamo preso ogni possibile precauzione al riguardo e invitiamo tutti a farlo” conclude Railz.

Francesca Schenetti

giornalista professionista

Ti Lancio, agenzia di stampa quotidiana

Ceo Froogs Srl – Garlic Srl