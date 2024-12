La Soka Gakkai International sosterrà il Forum del Premio Nobel per la Pace e il dialogo tra i giovani con gli Hibakusha a Oslo

Adnkronos

TOKYO, 9 dicembre 2024 /PRNewswire/ — L’11 dicembre, dopo la cerimonia di assegnazione del premio Nobel per la pace del 10 dicembre a Nihon Hidankyo, si terrà il Forum per il premio Nobel per la pace presso l’Aula dell’Università di Oslo. Organizzato dall’Istituto norvegese per il Nobel, quest’anno il forum è co-sponsorizzato dall’Università di Oslo, dalla Città di Oslo, dalla Soka Gakkai International (SGI) e dall’International Forum for Understanding.

Intitolato “Armi nucleari: come contrastare la minaccia”, il forum pubblico (dalle 10:00 alle 12:00 CET) vedrà la partecipazione di tredici relatori esperti, tra cui due hibakusha – Masao Tomonaga, direttore emerito dell’Ospedale della bomba atomica di Nagasaki della Croce Rossa giapponese e Keiko Ogura, fondatrice di Hiroshima Interpreters for Peace – e tre premi Nobel per la pace.

Il presidente della Soka Gakkai, Minoru Harada, commenta: “L’assegnazione del premio Nobel per la pace a Nihon Hidankyo ci ispira tutti a impegnarci di più per l’abolizione delle armi nucleari. Ci auguriamo che questo Forum dia vita a un dialogo profondo che sappia toccare i cuori e le coscienze dei cittadini di tutto il mondo, in particolare dei giovani”.

Tra gli altri partecipanti figurano il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi, la direttrice esecutiva dell’ICAN Melissa Parke, la Segretaria generale eletta delle Conferenze Pugwash per la scienza e gli affari mondiali Karen Astrid Hallberg, rinomati studiosi e attivisti per la pace e un ballerino Butoh.Vedere https://www.nobelpeaceprize.org/nukes-how-to-counter-the-threat-1/Cinquecento persone parteciperanno di persona al Forum e la SGI co-ospiterà anche la diretta su Facebook: https://youtu.be/YpM2jO6PK7s

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda di alto livello dal titolo “Evitare la guerra nucleare: le ragioni perché nessuno lanci un attacco”, organizzata congiuntamente dall’Università di Oslo, da Peacebook e dalla SGI in collaborazione con l’Istituto norvegese per il Nobel. Mirata alla riduzione del rischio e al rafforzamento della fiducia, riunirà alcuni degli stessi relatori insieme ad altri esperti per una discussione approfondita nel rispetto della Chatham House Rule.

Parallelamente, la SGI organizzerà un dialogo tra i giovani con gli Hibakusha presso l’Università di Oslo, a cui parteciperanno il dott. Tomonaga e Keiko Ogura, insieme agli studenti delle scuole superiori e delle università locali e ai giovani membri della SGI a Oslo.

La Soka Gakkai ha iniziato a raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti all’inizio degli anni ’70 e ha prodotto numerose risorse correlate:

– Testimonianze video di donne hibakusha con audio originale giapponese e sottotitoli in giapponese, inglese, cinese (trad. e sempl.), spagnolo e francesehttps://www.youtube.com/watch?v=Qy675AMN4zE&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8

– Testimonianza video di Keiko Ogura in inglesehttps://www.youtube.com/watch?v=GNh1ceijtig&list=PLY61xqKoCKar6KmGgiHTa4JCXbgui9Uh8&index=9

– Libro scaricabile Hiroshima e Nagasaki: “Che non dimentichiamo mai” contenente 50 testimonianze in inglesehttps://un-sgi.files.svdcdn.com/production/assets/downloads/Hiroshima-and-Nagasaki-book.pdf?dm=1649103308

Da oltre 60 anni l’organizzazione buddista Soka Gakkai promuove l’abolizione delle armi nucleari nell’ambito delle sue attività volte a promuovere la cultura della pace. Il presidente della SGI Daisaku Ikeda (1928-2023) ha avanzato proposte dettagliate per l’abolizione delle armi nucleari nelle sue 40 proposte di pace annuali e ha rilasciato tre dichiarazioni in cui chiedeva il “No First Use” (“nessuno lanci un attacco”) nel 2022 e nel 2023. La Soka Gakkai International (SGI) è un’associazione globale che collega le organizzazioni della Soka Gakkai in tutto il mondo e una ONG accreditata presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite.

Contatto:Chie Sunada (disponibile a Oslo dall’8 dicembre)+81-90-1031-6905 (WhatsApp)sunada[at]soka.jp

Yuki Kawanaka+81-80-5957-4919kawanaka[at]soka.jp