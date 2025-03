La soluzione Minimalist Private 5G-A di ZTE vince il premio innovazione di GSMA Foundry ai premi GLOMO 2025

Adnkronos

L’innovazione della monetizzazione 5G-A guida le nuove tendenze nei settori

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha vinto il “premio innovazione di GSMA Foundry” ai premi GLOMO 2025 durante l’MWC di Barcellona del 2025 grazie alla sua soluzione Minimalist Private 5G-A. Il premio dimostra il riconoscimento da parte del settore della soluzione Minimalist Private 5G-A di ZTE e sottolinea i risultati congiunti di ZTE e dei suoi partner nel promuovere la trasformazione digitale nei settori dei media e dell’intrattenimento, con applicazioni innovative tra cui grandi sale per la realtà virtuale free-roam e giochi, nonché produzione e trasmissione wireless 4K per nuovi media e televisione.

La soluzione Minimalist Private 5G-A per la realtà virtuale applicata all’intrattenimento basato sulla posizione (LBE VR) e la trasmissione aiuta il settore dell’intrattenimento VR basato sulla posizione e i broadcaster a ottenere una trasformazione molto più efficiente passando al wireless e ad aggiornare le loro attività. Il vantaggio più importante dell’innovazione è il conseguimento dell’aggiornamento aziendale e l’offerta di un’esperienza utente straordinaria senza compromettere la mobilità, la capacità, la sostenibilità e la sicurezza dei dati. Tali impatti positivi possono essere pertinenti anche per altri settori, come musei, istruzione e turismo, grazie a una buona integrazione della potenza di mmWave, edge computing, cloud e il riutilizzo dell’infrastruttura della stazione base 5G esistente. Più specificatamente per l’intrattenimento LBE VR, la soluzione Minimalist Private 5G-A aiuta i fornitori di intrattenimento a espandere la propria attività in modo molto più rapido, semplice e a costi inferiori, senza compromettere la qualità visiva dei mondi virtuali e senza costringere gli utenti a portare zaini pesanti sulle spalle, come nel caso di alcune tecnologie tradizionali. Per quanto riguarda i broadcaster professionisti, la soluzione Minimalist Private 5G-A libera i cameraman dal fastidio e dal pericolo dei cavi lunghi alle loro spalle, consentendo loro di muoversi molto più liberamente e contribuire a produrre contenuti di trasmissione in diretta più vividi e intimi.

Questa tecnologia supporta ora molti centri di intrattenimento LBE VR in alcune città della Cina, tra cui l’ultimo, basato sulla soluzione Minimalist Private 5G-A di ZTE, è stato aperto al pubblico nell’ottobre 2024. Tutti questi centri di intrattenimento hanno migliorato notevolmente la soddisfazione dei clienti, soprattutto grazie alla loro eccezionale qualità visiva e all’esperienza fisica confortevole. Di conseguenza, possono soddisfare un numero maggiore di clienti contemporaneamente, un fattore essenziale per il successo commerciale, in quanto consente loro di distinguersi in un nuovo mercato in forte espansione e altamente competitivo.

Dal 2024, ZTE collabora anche con la China Central Television (CCTV) per la trasmissione in diretta del Gala del Capodanno cinese, supportata dalla soluzione Minimalist Private 5G-A, il più grande evento televisivo in Cina con oltre 700 milioni di spettatori che hanno potuto godere di un’esperienza visiva più coinvolgente. Nell’agosto 2024, ZTE ha collaborato con CelcomDigi e U Mobile per supportare la RTM (Radio Televisyen Malaysia) nella trasmissione dei Sukma Games 2024, il più grande evento sportivo nazionale del paese. La soluzione è stata utilizzata sia per la cerimonia di apertura che per i giochi sportivi, contribuendo all’enorme successo della trasmissione dei giochi stessi.

In occasione del MWC di Barcellona del 2025, ZTE ha stretto una partnership con Mobile World Live per l’uso di questa soluzione per la trasmissione in diretta wireless delle interviste. Inoltre, presso lo stand espositivo di ZTE è stata presentata una dimostrazione di streaming live della realtà aumentata, basata sulla stessa tecnologia, che consentirà ai visitatori di vivere in prima persona l’evento dal vivo.

Il successo della soluzione Minimalist Private 5G-A di ZTE dimostra perfettamente come un forte impegno, la collaborazione dell’ecosistema e una profonda comprensione dei mercati di nicchia possano fare un’enorme differenza quando le innovazioni private 5G-A sono pensate per risolvere le sfide chiave sia dei professionisti che delle aziende dei settori verticali che intendono offrire la migliore esperienza utente possibile al proprio pubblico e ai propri clienti.

I premi annuali GLOMO rappresentano il riconoscimento più prestigioso del settore. Con una giuria composta quest’anno da oltre 260 analisti globali, professionisti dei media ed esperti del settore, i premi GLOMO 2025 gratificano individui e aziende che guidano l’innovazione e dimostrano eccellenza nel settore della telefonia mobile in rapida crescita.

