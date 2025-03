LANCIATA LA COLLEZIONE THE GLEN GRANT SPLENDOURS CON UN ESCLUSIVO WHISKY SINGLE MALT SCOTCH DI 65 ANNI

Adnkronos

Distillato in Scozia nel 1958, il 65-Year-Old è il primo di una nuova collezione che comprende alcuni dei whisky più rari invecchiati nella distilleria The Glen Grant

Per celebrare l’occasione, The Glen Grant ha collaborato con il rinomato gruppo di artisti Random International per svelare “Seasons”, un’innovativa performance pittorica della loro serie Pixelography, a Hong Kong

ROTHES, Scozia, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ — The Glen Grant raggiunge nuove vette con il lancio della collezione Splendours, una squisita selezione dei whisky più rari invecchiati nella distilleria The Glen Grant. La collezione di edizioni estremamente limitate, che saranno presentate nei prossimi anni, esordisce con uno straordinario whisky scozzese single malt invecchiato per 65 anni – distillato nel 1958 e curato alla perfezione per oltre sei decenni.

Un design ispiratoTraendo ispirazione creativa dall’iconico Giardino degli Splendori della distilleria, ogni edizione della collezione Splendours è un capolavoro artigianale che rende omaggio agli elementi naturali che crescono e prosperano all’interno della tenuta. La prima di queste, la 65-Year-Old, è un omaggio al papavero blu dell’Himalaya, uno dei fiori più rari sulla terra e simbolo dell’eterna ricerca dell’eccellenza che caratterizza The Glen Grant. Ancora in fioritura nel Giardino, questo fiore iconico rappresenta un riferimento duraturo al carismatico antenato della distilleria, James “The Major” Grant, che gettò i semi dell’eredità di The Glen Grant sia nella produzione di whisky sia nei suoi celebri giardini.

Il Glen Grant 65-Year-Old è presentato in 151 decanter realizzati a mano, progettati da John Galvin e Glasstorm, ognuno dei quali è stato progettato in modo unico come un baccello di semi a forma di striscia di Möbius, un anello continuo e fluido che simboleggia l’eternità della natura. Finemente inciso con papaveri blu dell’Himalaya e realizzato con specie di legno ancora presenti nel giardino, il design del decanter unisce l’eleganza della natura con la ricerca dell’eccellenza di The Glen Grant.

Un whisky straordinario Questo straordinario whisky invecchiato riflette l’incrollabile dedizione della distilleria alla qualità. Distillato in sottili alambicchi a carbone che definiscono lo stile inconfondibile di The Glen Grant, il whisky è stato poi travasato in un’unica botte di rovere francese e lasciato maturare alla perfezione per decenni. Nel 2025 il whisky è stato prelevato con cura dal Magazzino n. 4, il più antico magazzino tradizionale in pietra della distilleria, per essere svelato al mondo.

Osserva Greig Stables, Master Distiller presso The Glen Grant:

“La reale rarità di questo distillato di 65 anni testimonia l’approccio incrollabile alla produzione di whisky e all’innovazione visionaria che hanno caratterizzato The Glen Grant. Sebbene distillato nel 1958, i metodi sono rimasti quasi del tutto gli stessi ancora oggi, riflettendo l’eredità dei nostri antenati. Questo whisky racchiude il sapore e il carattere di una vita, frutto del suo cammino in un’unica botte di rovere francese, mantenendo il carattere unico e inconfondibile di The Glen Grant”.

Glen Grant continua a consolidare la sua reputazione di produttore di whisky di lusso eccezionali con recenti e notevoli edizioni – Devotion 70-Year-Old, una magistrale collaborazione con l’acclamato artista John Galvin e The Visionary One of One, un’esclusiva espressione di 68 anni creata per la prestigiosa casa d’asta Distillers’ One of One.

Il Glen Grant 65-Year-Old verrà distribuito nei principali mercati mondiali al prezzo consigliato di 50.000 USD.

Glen Grant x Random International: una festa a Hong Kong Per celebrare il lancio, The Glen Grant ha stretto una partnership con il rinomato gruppo di arte post-digitale Random International per presentare “Seasons”: un’esperienza di pittura dal vivo durante la prossima Art Week di Hong Kong. Questo evento esclusivo trae ispirazione dai cicli della natura nel Giardino degli Splendori e dall’eleganza senza tempo della collezione Splendours.

“Seasons” è una versione personalizzata della serie Pixelography di Random International, che esordisce sulla scena artistica asiatica. Questo processo proprietario trasforma dati digitali riproducibili all’infinito in capolavori dipinti a mano, ridefinendo l’intersezione tra digitale e fisico.

Questa performance affascinante vedrà la creazione di 65 opere d’arte personalizzate, che simboleggiano il decanter di 65 anni e il passaggio delle quattro stagioni. Durante la mostra aperta al pubblico gli ospiti potranno osservare lo svolgersi del processo artistico, assaporando il whisky The Glen Grant e vivendo un viaggio multisensoriale nella ricca narrazione della collezione Splendours. L’esperienza sarà aperta al pubblico presso The Upper House Hong Kong nell’ambito del Swire Properties Arts Month il 27 e 28 marzo 2025 dalle 12 alle 15 (ora di Hong Kong).

“La nostra performance Pixelography personalizzata ‘Seasons’ è una risposta artistica alla celebrazione del cambiamento ciclico di The Glen Grant nel Giardino degli Splendori, in particolare abbracciando i decenni necessari per creare e perfezionare il 65-Year-Old”, spiega Hannes Koch, co-fondatore di Random International. “Ciò ha ispirato la nostra creazione delle immagini originali personalizzate per ‘Seasons’; ed è anche incarnato nel processo Pixelography stesso, che riporta immagini digitali illimitate e intangibili nel mondo materiale e finito attraverso l’atto stesso della pittura”.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web o seguirci su Instagram @theglengrant.

INFORMAZIONI SUL GLEN GRANT

Nel 1840 i fratelli James e John Grant costruirono The Glen Grant come prima distilleria nella cittadina di Rothes nello Speyside. Lasciarono un’eredità di ingegnosità progettando la prima ferrovia del nord e introducendo la luce elettrica sia nella distilleria che nell’intera città. Nel 1872 l’erede James “The Major” Grant, un innovatore carismatico e viaggiatore avventuroso, ereditò l’attività. Grazie ai suoi intrepidi viaggi in giro per il mondo, fece scoperte stimolanti che lo portarono alla creazione del suo vasto Giardino degli Splendori, l’unico giardino-distilleria del suo genere in Scozia. Ispirato da questo splendido giardino, immaginò un single malt distintivo, progettando alambicchi alti e sottili abbinati a esclusivi purificatori con raffreddamento ad acqua per creare il profilo aromatico evocativo che caratterizza ancora oggi il The Glen Grant Single Malt Scotch Whisky.

Ora sono il mastro distillatore Greig Stables e il suo team di appassionati produttori di whisky a portare avanti la ricca eredità di The Glen Grant, seguendo le orme del suo predecessore Dennis Malcolm OBE, uno dei distillatori più longevi della Scozia. Il team di esperti distillatori realizza ogni whisky, dall’orzo alla bottiglia, interamente nei locali della distilleria, mantenendo il carattere distintivo dei whisky Glen Grant e garantendo la massima qualità.

INFORMAZIONI SU CAMPARI GROUP

Il Gruppo Campari è uno dei player del settore mondiale degli alcolici, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium e super premium, tra cui Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey e Appleton Estate.

Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/en. Vi preghiamo di consumare i nostri prodotti in modo responsabile.

Informazioni su Random International

Fondato nel 2005, Random International è un gruppo artistico postdigitale che esplora l’impatto dello sviluppo tecnologico sulla condizione umana. Noto soprattutto per le sue installazioni interattive su larga scala, il gruppo lavora con una vasta gamma di media – scultura, luce, cinetica, video, stampa e suono. Guidato dai fondatori Hannes Koch (nato nel 1975 in Germania) e Florian Ortkrass (nato nel 1975 in Germania), il gruppo è composto da un team globale di talenti complementari con studi a Londra e Stoccolma. Le opere di Random International sono presenti nelle collezioni del Los Angeles County Museum of Art, del Museum of Modern Art di New York, della Sharjah Art Foundation e del Victoria and Albert Museum di Londra.

random-international.comInstagram @randominternational

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2628801/The_Glen_Grant_Wide.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2628802/The_Glen_Grant_Close_Up.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2628803/Pixelography.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2628800/The_Glen_Grant_Logo.jpg