Lancio mondiale di Hinen di sistema di accumulo di energia domestica A Series

Adnkronos

DONGGUAN, Cina, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ — Con l’inasprimento del riscaldamento globale e della crisi energetica, la necessità di adottare stili di vita sostenibili ottiene consensi unanimi. Hinen si allinea a questa tendenza e presenta con orgoglio il rivoluzionario sistema di accumulo di energia domestica Hinen A Series, inaugurando una nuova era grazie all’integrazione perfetta tra tecnologia ed esigenze quotidiane. La A Series di Hinen integra un inverter solare, un inverter per batteria, una batteria di accumulo di energia, un’unità di commutazione automatica on/off-grid, un gruppo di continuità (UPS) e un sistema di gestione avanzato, offrendo agli utenti una soluzione energetica sicura e senza preoccupazioni.

La teoria 9S alla guida del futuro

Il sistema A Series aderisce alla teoria delle 9S: Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift e Sustainable (sicuro, semplice, economico, intelligente, sofisticato, stabile, scalabile, rapido e sostenibile), raggiungendo una leadership intergenerazionale e stabilendo nuovi parametri di riferimento del settore per i sistemi energetici domestici.

Sicurezza proattiva, protezione continua

La sicurezza è l’impegno costante di Hinen. La A Series di Hinen integra molteplici protezioni di sicurezza, tra cui quella da sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuito, con un design resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP65 per resistere a temperature estreme (da -20℃ a +60℃) e a condizioni meteorologiche come inondazioni, neve e calore estremo. La A Series di Hinen ha ricevuto certificazioni internazionali quali CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM e ROHS e offre una garanzia di 10 anni per un utilizzo senza pensieri. Grazie all’esclusiva protezione dell’inverter a cinque strati, alla batteria LFP di massimo livello, al dispositivo antincendio e di sicurezza integrato, al sensore di temperatura, al chip AFE di livello automobilistico, al sistema BMS a triplo circuito di sicurezza e alla funzione di spegnimento di emergenza EPO, crea una barriera di sicurezza indistruttibile, salvaguardando la sicurezza e la tranquillità di ogni famiglia.

Efficienza energetica e utilizzo intelligente dell’alimentazione

La A Series di Hinen identifica in modo intelligente i modelli di consumo elettrico degli utenti, supportando diverse modalità, quali priorità di carico, priorità di batteria e priorità di rete. Grazie al sistema di gestione intelligente dell’energia, la ricarica avviene automaticamente nei periodi in cui il prezzo dell’elettricità è basso e durante le ore di punta si dà priorità all’energia accumulata, ottimizzando l’utilizzo dell’energia e l’efficienza economica. Grazie all’efficienza di conversione dell’inverter fino al 98%, durante la conversione si perde una quantità minima di energia. Il ciclo di vita della batteria supera gli 8000 cicli al 90% di profondità di scarica, garantendo un’alimentazione stabile a lungo termine e riducendo significativamente la perdita di energia durante l’uso prolungato. In caso di emergenze, come nel caso di interruzioni di corrente, la funzione di alimentazione di emergenza della A Series di Hinen risponde rapidamente per garantire un’alimentazione continua per spazi residenziali o commerciali, soddisfacendo le esigenze di alimentazione ininterrotta di residenze di lusso come le ville.

Gestione intelligente, vita comoda

La A Series di Hinen, dotata di un sistema di gestione intelligente dell’alimentazione, consente agli utenti di monitorare e gestire l’energia da remoto tramite un’app mobile, con dati chiave aggiornati ogni 10 secondi per fornire informazioni in tempo reale sul consumo energetico. L’implementazione di più data center garantisce la sicurezza e la privacy dei dati, che rappresentano l’impegno principale di Hinen. Il sistema di gestione della batteria ad alta precisione tiene sotto controllo lo stato delle celle della batteria e la porta del generatore può essere impostata per collegare dispositivi intelligenti come pompe di calore, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica. Che si tratti di consumo personale, alimentazione di backup, carica e scarica temporizzata o peak-shaving e valley-filling, tutto è a portata di mano, rendendo la vita più comoda ed efficiente. La A Series di Hinen è dotata di una funzione di bypass manuale per collegare istantaneamente i carichi EPS alla rete in caso di guasti o allarmi delle apparecchiature, garantendo un’alimentazione elettrica ininterrotta, minimizzando il timore delle interruzioni di corrente e offrendo tranquillità durante l’attesa del servizio post-vendita.

Tecnologia all’avanguardia e prestazioni superiori

La A Series di Hinen impiega tecnologie avanzate, come l’algoritmo di Kalman esteso traceless per calcoli accurati di SOC e SOH della batteria. Quattro ingressi MPPT, HERIC sfalsato e la tecnologia BUCK-BOOST migliorano insieme l’efficienza di raccolta ed elaborazione dell’energia, prolungando la durata del prodotto. Ogni ricerca tecnologica è volta al raggiungimento del massimo in termini di qualità ed efficienza.

Stabilità eccezionale e alimentazione affidabile

Nota per la sua eccezionale stabilità, la A Series di Hinen passa senza soluzione di continuità dalla modalità on-grid a quella off-grid in 10 millisecondi, garantendo un’alimentazione elettrica ininterrotta. Questa serie di prodotti supporta inoltre generatori esterni come fonte di alimentazione di backup, formando un meccanismo di garanzia di alimentazione multipla con generazione di energia fotovoltaica, alimentazione di rete e alimentazione a batteria. Che si tratti di aree remote, aree con frequenti interruzioni di corrente o località non collegate alla rete elettrica, la A Series Hinen è il tuo partner energetico affidabile.

Espansione flessibile per soddisfare le esigenze future

La A Series di Hinen offre un’ampia gamma di opzioni di potenza, che vanno da 3600 W a 25000 W, per soddisfare le esigenze di diverse abitazioni e strutture commerciali. Supporta la connessione parallela e la tecnologia parallela dei cluster di batterie, con una potenza massima di 150 kW e una capacità di 831,6 kWh, garantendo un’espansione flessibile per soddisfare le future esigenze di crescita energetica e offrendo soluzioni di alimentazione su misura.

Distribuzione rapida, risparmio di tempo e nessuna preoccupazione

La A Series di Hinen incorpora un innovativo design integrato impilabile in stile Lego, ottenendo una praticità e un’efficienza di installazione senza precedenti. Il suo esclusivo metodo di collegamento push-in rivoluziona il cablaggio manuale tradizionale, riducendo i tempi di installazione del 50% e rendendo l’esperienza di installazione plug-and-play semplice come quella dei mattoncini. Inoltre, la A Series di Hinen è dotata di uno schermo LCD a pulsanti per un facile utilizzo anche in assenza di Wi-Fi, ampliando notevolmente gli scenari di utilizzo. Il design della ventola intelligente ultra silenziosa non solo migliora il comfort di funzionamento dell’apparecchiatura, ma riduce anche il consumo energetico e il rumore attraverso una gestione intelligente, riducendo ulteriormente i problemi e i costi di post-manutenzione, offrendo agli utenti un’esperienza più confortevole.

Sviluppo sostenibile, creazione di un futuro migliore insieme

La A Series di Hinen non si concentra solo sull’efficienza energetica e sulla sicurezza, ma si impegna anche per uno sviluppo sostenibile. Utilizzando l’energia solare pulita come fonte di energia, si riduce la dipendenza dai combustibili fossili e si riducono le emissioni di carbonio, rispondendo attivamente alla richiesta globale di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Scegliere A Series di Hinen significa scegliere uno stile di vita ecologico, intelligente e sostenibile, salvaguardando al contempo il meraviglioso futuro del nostro pianeta.

Informazioni su Hinen:

Fondata nel 2004, Hinen Group è una società di elettronica quotata in Borsa (codice azionario: 300787), rinomata per le sue capacità produttive all’avanguardia, la sua forza in termini di ricerca e sviluppo e la sua tecnologia di produzione. Hinen New Energy, la sua società affiliata, è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di soluzioni di accumulo di energia residenziale ed è una delle poche aziende del settore con capacità integrate di ricerca e sviluppo per inverter e batterie per l’accumulo di energia. Hinen si impegna a far sì che l’indipendenza energetica diventi una realtà per le famiglie di tutto il mondo. Per servire al meglio il mercato globale, Hinen ha aperto filiali in tutto il mondo per fornire servizi localizzati e professionali.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2517480/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2517479/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2517481/3.jpg