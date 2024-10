LANDI Global presenta il suo modello di punta C20 Pro: migliorare l’efficienza del commercio al dettaglio delle PMI e l’esperienza del cliente grazie al terminale ECR basato su Android

Adnkronos

SINGAPORE, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ — LANDI Global è orgogliosa di presentare il terminale C20 Pro ECR basato su Android 13, il suo prodotto di punta progettato per stabilire nuovi standard di settore nella tecnologia per la vendita al dettaglio. Questo terminale innovativo coniuga tecnologia avanzata e design elegante, colmando lacune critiche in termini di prestazioni, durata ed estetica.

Colmare il divario del mercato

Il C20 Pro risponde all’esigenza di terminali POS ad alte prestazioni, durevoli e visivamente accattivanti.

Dotato di un processore Qualcomm Octa-Core e del sistema operativo Android 13, il C20 Pro garantisce un’elaborazione delle transazioni rapida e affidabile. Le sue opzioni di connettività avanzate, tra cui Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e supporto 4G, garantiscono un funzionamento flessibile e coerente in vari ambienti della vendita al dettaglio. Il design robusto ed elegante migliora l’atmosfera del negozio, resistendo anche alle condizioni di traffico intenso tipiche dei punti vendita al dettaglio.

Soddisfare le richieste dei clienti

Oggi i retailer cercano efficienza, versatilità e affidabilità per i loro sistemi POS. Il C20 Pro è progettato per rispondere a queste esigenze grazie alla rapida elaborazione delle transazioni, alla connettività versatile e al supporto periferico, che lo rendono adattabile a diversi contesti di vendita al dettaglio.

I display FHD ad alta risoluzione offrono immagini nitide e vivaci, migliorando l’interazione con i clienti e l’esperienza d’uso complessiva.

Vantaggi esclusivi e caratteristiche eccezionali

Il C20 Pro si distingue per il processore Qualcomm Octa-Core, il sistema operativo Android 13 e l’innovativa funzionalità SoftPOS, che consente al terminale di supportare una vasta ed eterogenea gamma di casi d’uso nel commercio al dettaglio con un unico dispositivo, in modo tale che i retailer possano beneficiare di un processo di checkout semplificato, di maggiore flessibilità e costi ridotti.

Vantaggi competitivi e valore aggiunto

Le opzioni di connettività avanzate, i display ad alta risoluzione e la funzionalità SoftPOS del C20 Pro lo fanno spiccare sul mercato. I retailer possono contare su prestazioni flessibili e affidabili, un’esperienza d’uso migliorata e una praticità senza pari nel consentire l’elaborazione delle vendite al dettaglio.

Oltre ai vantaggi tecnici ed estetici, LANDI Global si impegna a fornire servizi post-vendita completi e aggiornamenti software per il C20 Pro. Pertanto, i clienti che utilizzano il C20 Pro potranno trarre vantaggio dal supporto continuo e dal fatto che i loro dispositivi saranno sempre aggiornati con le ultime funzionalità disponibili e i miglioramenti della sicurezza, offrendo tranquillità e valore a lungo termine.

Informazioni su LANDI Global

LANDI Global è leader nello sviluppo di soluzioni professionali di pagamento e per i commercianti. Distribuisce milioni di dispositivi POS ogni anno, per un totale di oltre 100 milioni di unità consegnate. Offre dispositivi di pagamento PCI, ECR Android/Windows e dispositivi mobili certificati Google. Impegnata a offrire innovazione e qualità, LANDI plasma attivamente il futuro del commercio.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2519142/LANDI_C20_Pro.jpg