L’anno “matemagico” di Maldarizzi Automotive: il dealer festeggia 45 anni di storia

– «Un grazie speciale ai clienti che hanno scritto con noi questo racconto fatto di sfide e innovazione»

Bari, 24/01/202545 anni fa, un sogno su quattro ruote iniziava a prendere forma. Oggi, Maldarizzi Automotive celebra non solo un traguardo, ma l’inizio di un nuovo capitolo: l’azienda leader nel settore automotive celebra con orgoglio i suoi 45 anni di attività, un viaggio che attraversa epoche, sfide e cambiamenti e che nel 2025 si arricchisce di un significato speciale.

Nell’anno definito “matemagico” perché non solo è la somma di 20 e 25 ma è anche il quadrato di 45, entrano nel clou proprio i festeggiamenti del 45esimo anniversario di Maldarizzi Automotive, un traguardo importante che rappresenta però solo l’inizio di un progetto duraturo. «Impegno, tanto sacrificio e strategia nell’aver valutato con anticipo le tendenze di un settore, che ci ha visti protagonisti. Ma l’orgoglio più grande di questo progetto imprenditoriale è avere oggi una famiglia di 330 collaboratori diretti». Così il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi ha commentato i 45 anni di attività, alla conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina nella storica sede del dealer.

Fondata nel 1979 dall’imprenditore barese Francesco Maldarizzi, l’omonima azienda è diventata nel tempo un punto di riferimento per la vendita di auto nuove, usate, km 0, veicoli commerciali, servizi di assistenza post-vendita multibrand, noleggio a lungo termine e mobilità a 360°. La sua dedizione al cliente e l’affidabilità dei suoi servizi si riflettono nell’affermato successo che l’ha portata a consolidarsi nel mercato automobilistico del sud Italia, trattando i principali marchi come Lamborghini, Mercedes-Benz, Morgan Motor, Škoda, smart, i principali brand del gruppo Stellantis come Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia. Ma anche le novità del mercato, come Dongfeng, Ineos, Leapmotor, MG Motor e collaborando con i principali player dedicati alle aziende come Fiat Professional e Mercedes V&Vans. Presente con dodici sedi sul territorio pugliese e lucano (Bari, Foggia, Lecce, Matera, Taranto e Trani), si conferma un attore chiave nel settore, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e orientato verso la mobilità del futuro.

«In questi anni in cui si è parlato sempre di prodotto, la nostra missione è stata quella di mettere il cliente al centro dei nostri servizi. Non è un caso che nel corso del 2025 apriremo tre nuovi punti after sales a Bari», ha commentato Sante Carlucci, Amministratore Delegato del gruppo. E a proposito di progetti futuri, il Co-CEO Nicola Maldarizzi ha parlato di «riorganizzazione interna e riprogettazione della struttura aziendale, in chiave di digitalizzazione e sostenibilità» ma anche di nuovi business e nuove sedi. Tra i nuovi propositi commerciali, l’avvio anche di una società di noleggio a breve termine, progetto che sta curando insieme a suo fratello Andrea Maldarizzi, Finance and Insurance Manager del Gruppo.

Per celebrare quello che – più che un traguardo – è l’inizio quindi di una nuova storia, Maldarizzi Automotive ha lanciato la campagna “45 anni, portati bene”, un tributo alle storie, ai legami e alle emozioni che hanno contraddistinto la sua lunga e affascinante evoluzione, con uno sguardo attento ai tanti progetti futuri. La campagna, dal taglio emozionale lanciata poco prima di Natale, si sviluppa attraverso uno spot radio e tv che racconta la storia di una famiglia che acquista la sua prima auto e che diventa testimone dei suoi momenti significativi e metafora del percorso aziendale di Maldarizzi Automotive: un viaggio che continua a evolversi nel tempo, sempre all’insegna dei valori di affidabilità e cura del cliente.