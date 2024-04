Latina: carne putrefatta ad ambasciatore Israele, perquisito dipendente Ministero Istruzione**

Adnkronos

Latina, 13 apr. Nella giornata di ieri, all’esito di un’articolata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Roma, la Digos di Roma e di Latina, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno eseguito una perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di un uomo italiano residente a Sezze. L’attività riguarda alcuni episodi verificatisi tra febbraio e marzo scorsi quando, da diversi uffici postali della zona, uno a Roma il 9 febbraio, uno a Terracina il 15 febbraio e l’altro a Isola del Liri (Frosinone) il 14 marzo, sono stati inviati dei plichi, contenenti carne di origine animale, putrefatta, indirizzati all’ambasciatore di Israele a Roma, Alön Bar.