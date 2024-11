Lavoro: Anbc-Fipe manifesto ‘La responsabilità delle scelte’ per settore banqueting e catering

Adnkronos

Milano, 22 nov. (Labitalia) – Presentato oggi a Milano, presso Palazzo Bovara (Circolo del commercio di Confcommercio Milano), il manifesto Anbc-Fipe ‘La responsabilità delle scelte’, un documento strategico per il settore del banqueting e catering in Italia. Promosso dall’Associazione nazionale banqueting e catering, in collaborazione con Fipe-Confcommercio, il manifesto vuole sensibilizzare operatori e istituzioni su scelte responsabili e di qualità per garantire la sicurezza e il successo di ogni evento. Il manifesto, sottoscritto da importanti partner, come Federcongressi&eventi e Adsi (Associazione dimore storiche italiane), offre delle linee guida fondamentali per garantire l’eccellenza degli eventi, ponendo al centro la qualità, la sicurezza e la legalità. La scelta accurata dei fornitori e l’adozione di pratiche rispettose delle normative rappresentano i pilastri su cui fondare il successo di ogni iniziativa, riducendo i rischi e migliorando l’immagine del settore. Il settore banqueting e catering continua a crescere: nel 2023 ha registrato un fatturato complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Più di 14.000 persone lavorano stabilmente nel comparto, che arriva a impiegare oltre 100.000 addetti nei periodi di picco. Il roadshow di presentazione del manifesto continuerà nei prossimi mesi in altre città italiane, con l’obiettivo di diffondere i valori della legalità, della sostenibilità e della formazione professionale. Milano rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare le imprese locali e i professionisti del settore. L’appuntamento si inserisce nel percorso di presentazione del Manifesto, già avviato a Genova, e vedrà ulteriori tappe in tutta Italia per promuovere una cultura della responsabilità e della qualità nel settore. La seconda tappa milanese ha coinvolto i principali attori del settore con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sull’importanza di scelte consapevoli e responsabili, a vantaggio non solo degli eventi stessi, ma dell’intero comparto. Paolo Capurro, presidente di Anbc-Fipe, ha espresso con entusiasmo la prosecuzione del roadshow a Milano, rimarcando l’importanza della legalità e della professionalità: “Milano rappresenta una tappa cruciale nel nostro percorso di diffusione del manifesto. Siamo in una città dinamica, rinomata per il design, la moda e la finanza. Famosa per il suo mix di storia e modernità e crocevia di eventi internazionali e per noi è un onore presentare qui un documento che mira a tutelare la qualità e la sicurezza degli eventi. Il manifesto è nato con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori del settore verso scelte responsabili, promuovendo la legalità e contrastando con forza l’abusivismo, un fenomeno che danneggia gravemente chi lavora in maniera corretta. Vogliamo creare una rete di fornitori e organizzatori che condividano i nostri valori, affinché il settore del banqueting e del catering continui a crescere nel rispetto delle norme e con elevati standard di eccellenza. Questo è il nostro contributo per rafforzare un comparto che ha un grande impatto economico e sociale in Italia”. “Il settore del banqueting e catering – ha spiegato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia – è un pilastro dell’offerta turistica e culturale lombarda, che contribuisce a rafforzare l’immagine della nostra regione come eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il manifesto rappresenta una guida strategica per elevare gli standard del settore attraverso scelte etiche e consapevoli. Sostenere pratiche virtuose e contrastare l’abusivismo significa valorizzare il nostro Made in Italy, sinonimo di qualità e professionalità. Regione Lombardia è al fianco di chi opera con trasparenza, per garantire esperienze di alto livello che siano motivo di orgoglio per tutti. La crescita del comparto deve andare di pari passo con l’attenzione alla sostenibilità e al lavoro di qualità, valori chiave per il futuro del turismo e degli eventi in Lombardia”. Carlo Squeri, segretario Epam, ha sottolineato l’importanza del manifesto ‘La responsabilità delle scelte’ per il settore del banqueting e catering, evidenziando come questo documento rappresenti una guida essenziale per chi organizza eventi: “Oggi più che mai, la responsabilità nella scelta dei fornitori non può essere un fattore trascurabile. Il nostro settore ha bisogno di standard elevati e di un impegno concreto per garantire la qualità e la sicurezza di ogni evento. Il Manifesto che presentiamo non è solo un insieme di regole, ma un vero e proprio codice etico che invita gli operatori a scegliere fornitori affidabili, capaci di garantire professionalità, trasparenza e rispetto delle normative”.

