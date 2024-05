Lavoro, Atzeni (Agenzia per la cybersicurezza): “Carenza competenze in tecnologie informatiche”

Adnkronos

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Nel settore delle tecnologie informatiche c’è una carenza delle competenze professionali. Nelle tecnologie dell’informazione sono necessari investimenti e in Italia le medie di laureati ict sono inferiori rispetto alla media Ue. E’ fondamentale investire nelle aule scientifiche ed informatiche. Infatti per rendere attrattive queste competenze bisogna partire dalla scuola con l’insegnamento dell’informatica. Serve un’azione strutturale se invece noi continuiamo con iniziative sparse non si va lontano”. A dirlo oggi Paolo Atzeni, direttore per lo Sviluppo di capacità e competenze Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, ‘Le competenze, un punto fermo’, in corso oggi al Palazzo dell’Informazione di Roma.